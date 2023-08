Ucz się, twórz i graj. Warto postawić na laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX

Zastanawiacie się nad wyborem nowego laptopa do nauki? Świetnie sprawdzą się tutaj modele z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX, które ułatwią naukę, pozwolą rozwijać zainteresowania, a przy tym nadają się do grania.

Zbliżający się nowy rok szkolny to okres poszukiwań najlepszych narzędzi ułatwiających naukę w szkole i na studiach, a jednym z kluczowych elementów wyposażenia jest laptop. Nie ma się jednak czemu dziwić – żyjemy w czasach, gdy komputer stał się nieodłącznym wyposażeniem ucznia. Laptop sprawdzi się nie tylko przy odrabianiu zadań domowych, ale też przy rozwijaniu zainteresowań i kontakcie ze znajomymi. Może on też służyć do rozrywki. Oczywiście w czasie wolnym.

Jak wybrać odpowiedni laptop? Na rynku znajdziemy całą gamę najróżniejszych modeli, więc mniej doświadczeni użytkownicy mogą mieć z tym problem. Podpowiadamy, że świetnie sprawdzą się tutaj konstrukcje wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce. Taki sprzęt oferuje masę technologii, które usprawnią proces nauki i rozwijania zainteresowań.

Ucz się

Mogłoby się wydawać, że laptop do nauki nie musi być bardzo wydajny. Przeglądanie internetu, kontakt ze znajomymi, czy pisanie wypracowań nie wymagają ogromnej mocy obliczeniowej. To podstawowe zadania, które udźwignie praktycznie każdy nowy laptop. Sytuacja zmienia się, gdy mówimy o sprzęcie wykorzystywanym na kierunkach technicznych, gdzie w grę wchodzi wymagające, zaawansowane oprogramowanie - w takim przypadku mocniejszy sprzęt może już okazać się naprawdę bardzo pomocny.

Dlaczego więc warto postawić na rozwiązania NVIDIA? Karty graficzne GeForce RTX pozwalają znacząco przyspieszyć działanie aplikacji STEM (naukowych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych). Uczniowie kierunków inżynieryjnych i architektonicznych docenią możliwość szybszego renderowania i wizualizacji na potrzeby projektowania, modelowania 3D czy symulacji mechanicznych. W przypadku zadań informatycznych, analitycznych i ekonomicznych to przede wszystkim szybsza analiza przy przetwarzaniu dużych zestawów danych, ale też szybsze szkolenie w dziedzinie głębokiego uczenia i uczenia modeli maszynowych, przetwarzania języka naturalnego czy pracy z danymi tabelarycznymi.

Warto również zwrócić uwagę na komfort pracy z laptopem. Nowe modele pozwalają budować lekkie i smukłe konstrukcje, które dzięki technice WhisperMode cechują się też cichym działaniem układu chłodzenia (oczywiście dużo tutaj zależy od konstrukcji samego laptopa). Technika NVIDIA Advanced Optimus i Battery Boost przekładają się na dłuższy czas pracy na zasilaniu bateryjnym, co będzie nieocenioną pomocą przy użytkowaniu sprzętu w podróży lub właśnie na sali wykładowej.



Model ASUS TUF Gaming F15 z kartą graficzną GeForce RTX 2050 można kupić już za około 3 tys. złotych

Co wybrać? Jeśli zależy wam na laptopie tylko do nauki, nie ma sensu przepłacać za sprzęt. Do tego typu zastosowań bez problemu sprawdzą się podstawowe modele z kartami graficznymi GeForce RTX 2050 lub GeForce RTX 3050, które w dużych sieciach handlowych można kupić już za około 3000 – 4000 złotych. Dokładając te 500 – 1000 złotych do najtańszych modeli na pewno sporo zyskamy. W przypadku bardziej wymagających zastosowań można zastanowić się nad lepszymi konstrukcjami z kartami GeForce RTX 4050 czy GeForce RTX 4060.

Twórz

Użytkowanie laptopa nie musi jednak ograniczać się do podstawowych zastosowań. Jest on nieodłącznym kompanem studentów kierunków kreatywnych, takich jak fotografia, produkcja wideo, animacja, tworzenie gier, ilustrowanie lub projektowanie graficzne. Sprzęt może służyć także do rozwijania zainteresowań, które pomogą w dalszym kształceniu, czy nawet w drodze zawodowej.

Adepci kierunków artystycznych docenią aplikację NVIDIA Canvas, która pozwoli przekształcić kilka prostych pociągnięć pędzla w hiperrealistyczne krajobrazy. Osoby zajmujące się animacją 3D powinny zwrócić uwagę na platformę NVIDIA Omniverse, która umożliwia wielu użytkownikom jednocześnie pracę nad projektami graficznymi z wykorzystaniem różnych aplikacji, przyspieszając ich pracę, a przy tym pozwalając tworzyć niezwykle bogate i realistyczne efekty wizualne.

NVIDIA Broadcast to świetna propozycja dla osób, które chciałyby tworzyć podcasty lub prowadzić transmisje na żywo. Zastosowanie kart graficznych GeForce RTX ułatwi budowę domowego studia - użytkownicy mogą skorzystać z funkcji usuwania szumów i pogłosu, technologii eliminacji niepożądanych hałasów, czy urealnienia kontaktu z widzami za pomocą stałego kontaktu wzrokowego. Szczególnie warto zainstalować na laptopie sterowniki NVIDIA Studio, które przyspieszają działanie aplikacji kreatywnych.



Model Acer Nitro 5 z kartą GeForce RTX 4050 można znaleźć w cenie poniżej 5 tys. złotych

Zastosowanie najnowszych kart graficznych GeForce z serii RTX 4000 przekłada się na płynniejsze projektowanie i modelowanie 3D, szybsze szkolenie SI, symulację oraz dokładniejsze modele uczenia maszynowego. Jeśli zajmujecie się (albo planujecie zajmować się) takimi zadaniami, na pewno warto będzie dopłacić do takiego sprzętu – ceny tutaj zaczynają się od około 4000 – 5000 złotych.

Graj

Laptop nie służy tylko do nauki. Wszyscy dobrze wiemy, że tego typu sprzęt będzie wykorzystywany także do rozgrywki. O ile oglądanie seriali czy kontakt ze znajomymi nie należą do specjalnie wymagających zastosowań, tak gaming wymaga już lepszego sprzętu. I właśnie tutaj świetnie sprawdzą się konstrukcje napędzane kartami graficznymi GeForce RTX.

Najnowsze karty graficzne Nvidii pozwalają uzyskać świetną jakość obrazu, zapewniając wsparcie dla technologii Ray Tracing, a na dodatek oferują obsługę technologii DLSS 3.5, która pozwala przyspieszyć działanie gier bez widocznego spadku jakości obrazu. Efekt jest taki, że smukły, lekki sprzęt pozwoli odpalić najnowsze produkcje przy zadowalającej płynności obrazu – to coś, o czym do niedawna mogliśmy tylko pomarzyć.



Model Gigabyte Aorus 17H w mocnej konfiguracji z kartą GeForce RTX 4080 to koszt około 11 tys. złotych

Podstawowy laptop do gier nie musi być drogi. Modele z kartami graficznymi GeForce RTX 4050 czy GeForce RTX 4060 można kupić za około 4000 – 6000 złotych. Oczywiście nie ma problemu, by kupić dużo mocniejszy sprzęt – np. z kartami GeForce RTX 4070 czy GeForce RTX 4080, które oferują jeszcze lepsze możliwości i będą bardziej przyszłościowym rozwiązaniem, jednak często jest to już wydatek ponad 10 tys. złotych.

Dlaczego warto wybrać laptopa z kartą graficzną GeForce RTX?

Zakup laptopa będzie inwestycją na kilka najbliższych lat, więc warto pomyśleć o wszechstronnym, przyszłościowym sprzęcie. Modele napędzane kartami graficznymi GeForce RTX na pewno będą bardzo dobrą inwestycją – dzięki specjalnym technologiom NVIDII, konstrukcje sprawdzą się nie tylko podczas nauki, ale też przy rozwijaniu zainteresowań związanych z tworzeniem treści. Nie bez znaczenia są też możliwości w grach, szczególnie w przypadku najnowszych układów GeForce RTX 4000.

W szkole średniej nie ma potrzeby kupowania bardzo drogich konfiguracji, ale zakup odpowiedniego sprzętu też może przynieść sporo zmian. Najnowsze karty graficzne NVIDIA pozwalają na tworzenie smukłych i lekkich konstrukcji, które będzie można łatwo zabrać ze sobą na wykład lub na wyjazd. Co więcej, niektóre modele oferują naprawdę długi czas pracy na wbudowanej baterii, co dodatkowo poprawia komfort użytkowania sprzętu poza domem. Lepsze modele pozwolą na rozwijanie zainteresowań (np. edycję wideo), ale też będą świetnie służyć podczas grania.

Dobry laptop będzie nieocenioną pomocą na studiach technicznych, gdzie w grę wchodzi wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania. Karty graficzne GeForce RTX pozwolą przyspieszyć wykonywanie operacji, a ich gabaryty sprawiają, że ciągle mówimy o mobilnym sprzęcie, który śmiało można zabrać ze sobą na wykłady lub w podróż. Taki sprzęt też będzie mógł służyć rozwijaniu zainteresowań czy rozrywce.

