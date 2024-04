Rozdawnictwo w wykonaniu Epic Games to nie tylko darmowa gra (lub gry) raz w tygodniu, ale i assety do silnika Unreal Engine za darmo raz w miesiącu. Jeśli praca twórcza nie jest ci obca, to z powodzeniem wykorzystasz nową zawartość.

Darmowa zawartość to wizytówka Epic Games. Nie tylko darmowe gry (w najbliższy czwartek zgarniemy The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oraz Thief bezpłatnie), ale i assety do silnika Unreal Engine. Więc jeśli tworzysz gry w tym środowisku, albo zajmujesz się szeroko pojętą pracą twórczą, to warto sprawdzić najnowszą zawartość. Poniższe assety, podobnie jak gry, przypisujemy do konta na stałe.

Epic Games i darmowe assety do Unreal Engine - kwiecień 2024

1) Stylized - Clay Forest Village Pack (autor: Studio Kobo, kategoria: otoczenie)

Darmowy zestaw kilkudziesięciu modeli stylizowanych na gliniane figurki. W pakiecie znajdziemy również materiały, shadery, funkcję oświetlenia kierunkowego i efekty cząsteczkowe.

2) Clouds Lighting System (autor: Lukerrr, kategoria: pluginy)

Realistycznie wyglądające chmury mogą urozmaicić projekt. Zwłaszcza, gdy zadbamy o system oświetlenia. Ten plugin oferuje realistyczne źródła światła dla chmur 2D lub wolumetrycznych.

3) UCreate - Gothic Cathedral Asset Pack (autor: MichalSornat, kategoria: otoczenie)

Można śmiało założyć, że dla wielu to właśnie ten zestaw będzie daniem głównym. Potężny pakiet modularnych assetów (łącznie ponad 158 obiektów!), dzięki którym stworzymy gotycką katedrę do naszego projektu.

4) Ancient Golem (autor: StanislavGeivah, kategoria: postacie)

Model low poly starożytnego golema. Dość nietypowa i jednocześnie ciekawa wizja artysty. Golem jest “zriggowany”, ma materiały i tekstury, lecz nie posiada animacji (poza bazowymi z silnika Unreal Engine).

5) Watermills / Nature Environment (autor: Leartes Studios, kategoria: otoczenie)

I ostatnia paczka. Młyny wodne wraz z roślinnością mogą stworzyć razem bardzo klimatyczną scenę. W sprawnych rękach efekt będzie wręcz piorunujący.

Wszystkie te assety możemy odebrać za darmo do końca kwietnia 2024 r. Użytek z tej zawartości zrobimy wyłącznie w Unreal Engine.

Źródło: Epic Games, źródło zdjęć: Unreal Engine Blog