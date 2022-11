Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych opracowują egzoszkielety, które dadzą ich żołnierzom zwiększoną siłę i sprawią, że nie będą oni męczyć się tak szybko. Praca w wojsku nie jest lekka i zapobieganie urazom podczas ciężkich prac fizycznych jest niezwykle ważne.

Super... tragarze

Jako pierwsi możliwości nowych egzoszkieletów transportowych opracowanych przez ROAM Robotics przetestują tragarze lotniczy na lotniskach i lotniskowcach USA. Pomimo, że dzięki inteligentnym rozwiązaniom zarządzania ładunkiem kontener o wadze prawie 1600 kg może być pchany przez 4 lub 5 tragarzy, to praca ta jest bardzo męcząca dla tych pracowników i może powodować urazy.

Dzięki zastosowaniu egzoszkieletu ROAM Robotics Forge System ten sam ładunek o masie przekraczającej 1,5 tomy bez większego problemu pchany jest przez dwóch tragarzy. Praca jest łatwiejsza i bezpieczniejsza, bo urządzenie przyjmuje na siebie większość urazogennych naprężeń. Nie jest nowością, że egzoszkielety testowane są przez wojsko już od dawna i do różnych celów. Badania nad ich wykorzystaniem dowodziły, że w warunkach bojowych mogą one rozpraszać żołnierzy, jednak problem ten nie istnieje na szczęście w logistyce.

Tragarze US Army pchający ładunek o wadze około 1587 kg

Egzoszkielet Forge System jak kostium Iron Mana

Ten napędzany pneumatycznie egzoszkielet zwiększa siłę nóg tragarzy, zapobiega zmęczeniu i zmniejsza ryzyko urazów w miejscu pracy. Zestaw zawiera pneumatyczne ortezy na nogi, które przyjmują na siebie pracę jaką wykonuje użytkownik oraz plecaka z komputerem i źródłem zasilania. Do tego egzoszkielet podczas poruszania się wydaje fajny dźwięk podczas użytkowania, co może być całkiem satysfakcjonujące.

Ta technologia nie ogranicza się rzecz jasna tylko do wojska. Ratownicy, strażacy, ludzie w fabrykach (jak na przykład w Hyundaiu), górnicy lub drwale z pewnością doceniliby takie wsparcie. Niestety na razie egzoszkielet taki swoje kosztuje, ale wiecie co jeszcze nie jest tanie? Odszkodowania dla kontuzjowanych pracowników. Według dyrektora generalnego ROAM Robotics sami tragarze lotniczy w USA rocznie otrzymują szacunkowo 31 milionów dolarów świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

