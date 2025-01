Usłyszymy dobrze znany głos Wiedźmina. Wkrótce nowy film o Geralcie

Legendarny, polski głos Geralta pojawi się w nowej, wiedźmińskiej produkcji od Netflixa. To będzie pierwszy występ tego aktora dubbingowego od "Wiedźmina 3: Dziki Gon". Premiera niebawem.

Chodzi o animowany film "Wiedźmin: Syreny z głębin". Choć serial aktorski “Wiedźmin” od Netflixa, w teorii bazujący na powieściach Andrzeja Sapkowskiego, nie przypadł do gustu większości fanom przygód Białego Wilka, tak filmy animowane nie zostały przez społeczność tak szybko skreślone. Poprzednia animacja “Wiedźmin: Zmora Wilka” opowiadający o losach młodego Vesemira, mentora Geralta, zebrała zaskakująco dobre oceny. Udostępniony zwiastun kolejnej animowanej produkcji też zapowiada się całkiem nieźle.

Tak jak informowaliśmy, w oryginalnej wersji językowej wszystkie karty zostały właściwie odsłonięte - Doug Cockle ponownie użyczy głosu Geraltowi, tak jak to robi od lat w angielskiej wersji gier o Wiedźminie. W produkcji usłyszymy również znane głosy z serialu aktorskiego: Joey Batey powróci jako Jaskier, Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu, do obsady dołączy także Christina Wren, która wcieli się w nową postać Essi Daven. Co z polską wersją językową?

Jacek Rozenek powróci jako Wiedźmin

Natomiast pozytywnym zaskoczeniem jest obsada polskiego dubbingu. Na razie ujawniono, że Geralt po raz pierwszy na Netflixie przemówi głosem Jacka Rozenka. Aktor, wcielający się ostatnio w postać Geralta w wydanym w 2015 r. “Wiedźminie 3: Dziki Gon”, po latach ponownie użyczy głosu Białemu Wilkowi, tym razem po raz pierwszy w filmie animowanym.

Dla wielu graczy Wiedźmin jest tylko jeden i jest nim Jacek Rozenek. To całkiem zrozumiałe, aktor gra głosem Geralta od początku, czyli od 2007 roku, gdy świat ujrzał pierwszą grę “Wiedźmin”, później w kolejnych dwóch odsłonach gier CDPR “Zabójcy Królów” i “Dziki Gon”. Jacek Rozenek, wielokrotnie w różnych wywiadach wyrażał chęć powrotu do roli Rzeźnika z Blaviken, mając na myśli kolejną odsłonę gry.

Nowy film oparty na opowiadaniu Sapkowskiego

Choć twórcy “Wiedźmina 4”, którego bohaterką będzie Ciri, zapowiadają, że pojawi się w niej również i Biały Wilk - to nadal niewiadomo w jakiej formule. Jacek Rozenek będzie więc mógł na razie powrócić jako Geralt do animacji opartej na jednym z opowiadań Sapkowskiego “Trochę Poświęcenia” ze zbioru “Miecz Przeznaczenia”. Opowiada o tym, jak Wiedźmin zostaje wynajęty do zbadania serii ataków w nadmorskiej wiosce i wplątuje się w odwieczny konflikt między ludźmi a syrenami. Netflix zaznacza, że "Syreny z głębin" rozgrywać się będą między piątym a szóstym odcinkiem pierwszego sezonu serialu "Wiedźmin".

Premiera filmu “Wiedźmin: Syreny z głębin” została zaplanowana na Netflixie 11 lutego na godz. 9.00 czasu polskiego.