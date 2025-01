Użytkownicy PS5 podzieleni. Sony zaskoczone preferencjami

Konsole do gier

Sony przeprowadziło badanie dotyczące nawyków graczy. Spodziewano się, że znacznie więcej użytkowników korzysta z trybu uśpienia w konsoli PlayStation 5. Z czego może wynikać ta niechęć?

Co zazwyczaj robią gracze ze swoją konsolą po zakończeniu sesji? W przeszłości odpowiedź była prosta: konsolę się wyłącza, a ta grzecznie czeka na kolejną sesję. Wraz z rozpowszechnieniem trybu uśpienia (zwanego też trybem czuwania lub gotowości) pojawiła się możliwość wznowienia rozgrywki od miejsca, w którym przerwaliśmy sesję, przy znacznie mniejszym poborze energii.

Preferencje użytkowników PS5

Wydawałoby się, że tryb uśpienia będzie tym jedynym słusznym, jeśli chodzi o preferencje graczy PS5, a wcale tak nie jest. Statystyki pokazują, że jedynie 50 proc. graczy korzysta z tego trybu, a druga połowa najzwyczajniej wyłącza konsolę.

Przedstawiciel Sony w wywiadzie dla GameFile Gory Gasaway podkreślił, że spodziewano się, iż więcej graczy zadeklaruje korzystanie z trybu uśpienia, który przecież oferuje możliwość szybkiego wznowienia rozgrywki i pobierania aktualizacji w tle, przy niskim zużyciu energii.

Lepiej jest wyłączyć sprzęt?

Z czego może wynikać ta niechęć? Po pierwsze, są regiony na świecie, w których dochodzi do częstych przerw w dostawie prądu. Niewykluczone, że część graczy boi się, iż spowoduje to uszkodzenie sprzętu. Może to też wynikać z wyrobionych nawyków – nie jest tajemnicą, że wyłączając pewne urządzenia można zaoszczędzić.

Źródło: Xataka