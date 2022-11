Canva pomoże ci zwizualizować swoje myśli. Skorzysta w tym celu z pomocy sztucznej inteligencji, a konkretnie: algorytmów uczenia maszynowego.

Generator obrazów AI w Canva

Canva to popularna aplikacja do tworzenia różnego rodzaju projektów graficznych: od plakatów i ilustracji, przez ulotki i broszury, aż po multimedialne prezentacje. Aby ułatwić przedstawianie swoich myśli i założeń, twórcy opracowali nową funkcję, która oficjalnie trafiła już do użytkowników. To generator obrazów AI.

Nie zawsze da się znaleźć grafikę idealnie ilustrującą temat, szczególnie gdy w jakimś stopniu zahacza on o abstrakcję. Generator obrazów AI ma rozwiązywać ten problem, poprzez tworzenie unikatowych ilustracji i wizualizowania koncepcji. Wystarczy wpisać dowolny tekst i kliknąć „Generuj obraz”, by po chwili zobaczyć gotowe obrazy, które można od razu wykorzystać w swoich projektach.

Co trzeba wiedzieć?

Narzędzie pojawiło się w webowej wersji programu, jak i w aplikacjach mobilnych. Jest dostępne za darmo (choć jeśli masz bezpłatne konto, to liczba możliwych zapytań jednego dnia jest limitowana). Jeszcze jednym utrudnieniem jest fakt, że zapytania należy wpisywać w języku angielskim, ale jako że gramatyka nie odgrywa tu większego znaczenia, sam translator w zupełności wystarczy.

Jak Generator obrazów AI radzi sobie w akcji?

Niestety widać, że Generator obrazów AI znajduje się w fazie beta. Zdarza się po prostu, że tworzone przez algorytmy obrazy mają niewiele wspólnego z zapytaniem. Niemniej jednak czasem efekty są nawet niezłe. Spójrz na te trzy przykłady…

Harry Potter jako bramkarz:

Firefox w kosmosie:

Grający obcy:

Chcesz spróbować?

