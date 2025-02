Valve szykuje Steam Machines 2? W tle AMD i RDNA 4

Konsole do gier

Valve może zaskoczyć wszystkich nowym sprzętem i nie chodzi o kolejnego handhelda, tylko stacjonarną konsolę, która rzuci wyzwanie Xbox oraz PS5. Nowe doniesienia sugerują, że coś jest na rzeczy.

Branża gier i sprzętu gamingowego przeciekami stoi, a te nie omijają Valve. Już pod koniec 2024 r. informowaliśmy o potencjalnej konkurencji dla Xbox i PlayStation ze strony Valve. Teraz na światło dzienne wychodzą kolejne doniesienia.

Nadchodzi Steam Machines 2?

Źródłem przecieku jest eXtas1s. “Wygląda na to, że nadchodzi nowa konsola STEAM, która będzie konkurować z PS5 i XBOX w przyszłości” – pisze leaker i rozwija te informacje za pośrednictwem filmu.

Czego dowiadujemy się z nagrania? Jak zauważa Gameranx, Valve zacieśnia współpracę z AMD, skupiając się szczególnie na nadchodzącym Radeon RX 9070 z architekturą RDNA 4. To wszystko ma służyć opracowaniu stacjonarnej konsoli Valve. Pytanie brzmi, czy taki sprzęt faktycznie ma sens?

Grant Taylor-Hill komentuje te plotki na łamach Insider Gaming i podkreśla, że konsola stacjonarna Valve “mogłaby wypaczyć istniejący rynek”. Teoretycznie doszłoby do sytuacji, w której PlayStation traci motywację do wydawania swoich gier na PC, ponieważ byłyby one dostępne dla każdego użytkownika konsoli Valve.

Nie tylko konsola

Do tych informacji należy podchodzić sceptycznie, bo ostatecznie jest to branżowa plotka. Podobnie jak doniesienia o Steam Controller 2 czy innych rzekomo powstających urządzeniach.

W idealnym scenariuszu w Half-Life 3 zagramy na Steam Machines 2 za pośrednictwem Steam Controller 2. Wierzyć można, przcież to nic nie kosztuje.

