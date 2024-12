Twórcy platformy Steam chcą wzbogacić swoją ofertę sprzętową – tak wynika z najnowszych doniesień. Mówi się o nowej konsoli, która może być konkurencyjna względem oferty Xbox oraz PlayStation.

Najnowsze doniesienia z obozu Valve można podzielić na te oficjalne i nieoficjalne. Oficjalnie zaprezentowano niedawno nową wersję Steam Deck w limitowanej edycji. Nieoficjalnie firma pracuje nad nowym sprzętem, takim jak Steam Controller 2 (kodowa nazwa “Ibex”), kontroler ruchu “Roy” czy bezprzewodowy headset VR o kodowej nazwie “Deckard”. Teraz pojawiają się kolejne poszlaki.

Valve pracuje nad stacjonarną konsolą?

Firma podobno pracuje także nad przenośną konsolą o kodowej nazwie “Fremont”, która ma działać w oparciu o system SteamOS. Co więcej, Valve zamierza umożliwić partnerom tworzenie własnego sprzętu oznaczonego jako "Powered by SteamOS", co może otworzyć drzwi do szerokiej gamy urządzeń korzystających z bogatej biblioteki gier dostępnych na Steamie – informuje The Verge.

Źródłem tych doniesień jest Brad Lynch, który konsekwentnie i skrupulatnie monitoruje aktywność Valve – zauważył on wzmiankę o “Fremont” w aktualizacji systemu SteamOS. Co przemawia za tym, że może to być konsola stacjonarna?

To coś więcej niż plotka

Jak zauważył jeden z użytkowników serwisu Reddit, zaktualizowany kod sugeruje, że nowe urządzenie “częściowo przypomina urządzenia Google ChromeOS (tylko dlatego, że zmiana dotyczy sterownikaChromeOS Embedded Controller)” i dodaje, że urządzenie być może “rozwijane jest na platformie o nazwie kodowej AMD Lilac”.

Trop prowadzi do stacjonarnej konsoli, niemniej to cały czas spekulacje bez oficjalnego potwierdzenia. Jednak branża nie raz udowodniła, że plotki nie biorą się z powietrza. Jedno jest pewne: nadchodzące targi CES 2025 będą bardzo ciekawe.

