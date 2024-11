Nad czym aktualnie pracuje Valve? Seria przecieków rzuca światło na to, czego możemy się spodziewać w bliżej nieokreślonej przyszłości. Następca Steam Controller jest podobno gotowy do masowej produkcji.

Co prawda Steam Controller nie zawojował rynku, ale może kto wie, czy następca spotka się z lepszym przyjęciem. Okazuje się, że Valve najwyraźniej szykuje Steam Controller 2 i nie tylko. Interesujący przeciek ujawnia potencjalne plany giganta branży.

Co wiemy o Steam Controller 2?

Valve przygotowuje się do wprowadzenia na rynek Steam Controller 2 (kodowa nazwa to "Ibex"). Informację tę przekazał Brad Lynch, znany obserwator działań firmy, powołując się na swoje źródła. Nowy kontroler jest już przygotowywany do masowej produkcji i nie jest jedynym urządzeniem, nad którym pracuje Valve.

Lynch odkrył w kodzie SteamVR odniesienia do nowego kontrolera "Roy". Źródła twierdzą, że "Roy" również zmierza do masowej produkcji. Co więcej, "Roy" może mieć wystarczającą liczbę przycisków, aby pełnić funkcję gamepada Steam Controller, gdy nie jest używany w VR. W przeciwieństwie do kontrolerów Index, "Roy" będzie wyposażony w d-pad, bumpery oraz zestaw przycisków ABXY do tradycyjnego grania.

Ambitne plany Valve

Plotki sugerują, że Valve planuje wprowadzić na rynek samodzielny headset VR o nazwie "Deckard", który mógłby być tańszą, bezprzewodową alternatywą dla starzejącego się Valve Index, podobnie jak Meta Quest. Przewiduje się, że Valve wypuści niezapowiedziany jeszcze headset "Deckard" jednocześnie z kontrolerami "Roy".

Valve nie potwierdziło oficjalnie tych informacji. Firma ma zwyczaj czekać z ogłoszeniami do momentu, gdy produkt jest niemal gotowy do wprowadzenia na rynek.

Źródło: The Verge