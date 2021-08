Nadchodzą złe wieści. Premiera Venom 2 prawdopodobnie opóźni się, bardziej niż zapowiadaliśmy. Czy zobaczymy film w tym roku? Dowiedz się więcej!

Kiedy w końcu premiera Venom 2?

Wszystko wskazuje na to, że Venom 2: Let There Be Carnage nie ujrzy światła dziennego w 2021 roku. W internecie pojawiły się plotki, że sequel został opóźniony o kilka miesięcy. Prawdopodobnie Sony opóźni premierę Venom 2: Let There Be Carnage do 21 stycznia 2022 roku. A właśnie ta data została zarezerwowana na datę premiery thrillera Morbius, filmu akcji na podstawie serii komiksów o postaci o tej samej nazwie wydawnictwa Marvel Comics. Prawdopodobnie spowoduje to spore opóźnienie w przypadku Morbiusa, ponieważ Sony raczej nie wypuści dwóch dużych filmów o superbohaterach tego samego dnia.

Kolejne opóźnienie

Na ten moment nie doszło do oficjalnego potwierdzenia kolejnego opóźnienia Venoma 2 prosto od Sony. Prawdopodobnie firma ogłosi to na targach CinemaCon, które zakończą się jutro. Jeśli wszystko okaże się prawdą, będzie to już czwarty raz, kiedy Venom 2 zostanie opóźniony. Film miał pojawić się w kinach pierwotnie w październiku 2020 roku. Premiera została przełożona na czerwiec 2021 roku, następnie na wrzesień. Jakiś czas temu wspominaliśmy o ponownym przesunięciu premiery na październik. Niestety, wiele wskazuje na to, że znów musimy czekać, by zobaczyć Venoma na dużym ekranie.

Źródło: GamesRadar+