D-Pad Studio zaprezentowało swoje nowe dzieło – Vikings On Trampolines. Gracze mogą przygotować się na walki z bossami, skoki na trampolinie, bitwy balonowe oraz mnóstwo innych atrakcji.

Coś dla fanów kooperacji

Vikings On Trampolines to imprezowa gra dla maksymalnie 4 graczy, w której wcielają się w tytułowych wikingów. Skacząc od trampoliny do trampoliny, muszą utrzymać się z dala od gleby i jednocześnie wykonywać różnego rodzaju zadania i pokonywać wrogów. W trakcie rozgrywki pojawią się również potężni bossowie oraz minigry. W grze można zarówno rywalizować z innymi graczami, jak i z nimi współpracować, by ocalić królestwo.

Jak prezentuje się Vikings on Trampolines, możecie sprawdzić na poniższym filmie:

Zgodnie z opisem na platformie Steam, grę można przejść jedną ręką, dzięki intuicyjnemu sterowaniu. W trybie przygody na graczy czekają balonowe potwory, poplecznicy złego Balloonie. Celem jest uratowanie zaklętego króla.

Vikings On Trampolines – kiedy premiera?

Grę można już dodawać do swojej listy życzeń na Steamie, jednak konkretna data premiery nie została jeszcze udostępniona. Wiadomo tylko, że ma pojawić się wkrótce.

Jak wam się podoba taki pomysł na grę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, steam