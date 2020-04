Play rośnie w siłę. Jeśli jesteście zdania, że na rynku operatorów komórkowych nie dzieje się wiele, to najnowsze informacje powinny Was zainteresować.

Transakcja za ponad 60 mln złotych. Play przejmuje Virgin Mobile Polska

W oficjalnym komunikacie poinformowano, iż 22 kwietnia 2020 roku została podpisana „Przedwstępna Umowa Sprzedaży i Nabycia Udziałów”. Dotyczy ona nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. przez P4 Sp. z o.o., czyli spółkę będącą operatorem Play.

Cena transakcji została ustalona na 13,4 mln euro, około 60,7 mln złotych. Do jej zamknięcia wymagane są jeszcze pewne szczegóły, przede wszystkim musi zostać wydana zgoda antymonopolowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, Play poinformuje o zawarciu „Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży i Nabycia Udziałów”.

Co z klientami Virgin Mobile Polska?

Trudno uznać powyższe informacje za szokujące. Niektórzy zapewne wiedzą, że Virgin Mobile Polska pozostawało w bliskich relacjach z Play, wykorzystywało nawet infrastrukturę fioletowego operatora, czyli mówiąc wprost jego zasięg. Nieoficjalne doniesienia o ogłoszonej teraz transakcji pojawiały się już wiele miesięcy temu.

Play przewiduje, że transakcja pozytywnie wpłynie na zysk operacyjny i będzie to zauważalne już po 24 miesiącach. Nie sposób za to odpowiedzieć teraz, jak przełoży się ona na klientów Virgin Mobile Polska. Po sfinalizowaniu transakcji Play powinno podać bliższe szczegóły. Póki co zalecana wydaje się zatem cierpliwość.

