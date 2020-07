Pobierz aktualną wersję aplikacji VirtualBox. Najpierw jednak dowiedz się, jakie zmiany i nowości ten popularny program do obsługi maszyn wirtualnych otrzymał w ramach kilku ostatnich aktualizacji.

VirtualBox to program do obsługi maszyn wirtualnych, cieszący się dużym uznaniem i popularnością wśród użytkowników. Jego najmocniejsze atuty to: oferowanie kompletu podstawowych funkcji, intuicyjna obsługa, kompatybilność ze współczesnymi standardami oraz wysoka wydajność i stabilność. Kierowany jest przede wszystkim do użytkowników domowych i mniej wymagających profesjonalistów, ale coraz mniej ustępuje swoim płatnym odpowiednikom. Możesz się o tym przekonać już teraz…

Pobierz najnowszą wersję VirtualBox (download):

Co nowego w VirtualBox 6.1?

Pod koniec ubiegłego roku wydana została duża aktualizacja, otwierająca nowy rozdział w historii rozwoju tego programu, a więc VirtualBox 6.1. Wraz z nią pojawiła się możliwość importowania maszyn wirtualnych z chmury Oracle Cloud Infrastructure, a eksportowanie do niej zostało usprawnione. Twórcy postarali się też o możliwość zagnieżdżania maszyn wirtualnych na platformach z procesorami Intel Core, o wsparcie dla aktualnej wersji jądra Linux z natywnym wsparciem dla formatu exFAT, a także o znaczące poprawki z zakresu interfejsu użytkownika.

Od tego czasu światło dzienne ujrzało kilka mniejszych aktualizacji, pozytywnie wpływających na stabilność programu, jego wydajność oraz wygląd. Zadbano także o kompatybilność z najnowszymi standardami i wydaniami – w tym z kernelem Linux 5.7.

Wcześniej zaś, przy okazji wersji 6.0, autorzy skoncentrowali się między innymi na folderach współdzielonych OS/2, (domyślnie już teraz włączonym) VMSVGA 3D na urządzeniach z systemami Linux lub Solaris oraz menedżerze plików dla kopii gościa i hosta, a także na licznych poprawkach. Ulepszona została między innymi obsługa nagrań audio/wideo w przypadku maszyn gości. Zaktualizowano również interfejs użytkownika, by lepiej się skalował i prezentował na ekranach HiDPI.

Co to jest VirtualBox? To program do maszyn wirtualnych

VirtualBox to darmowy program do tworzenia i obsługi maszyn wirtualnych. Umożliwia uruchamianie jednego lub kilku systemów operacyjnych (np. Windows, Linux i macOS) na jednym komputerze, poprzez wirtualizację. Cechuje go przede wszystkim wysoka wydajność i stabilność działania maszyn wirtualnych, ale też szeroka funkcjonalność.

VirtualBox umożliwia między innymi zapisywanie stanów i ich przywracanie, współdzielenie schowka czy obsługę urządzeń podłączonych przez USB. Dzięki temu sprawdza się zarówno podczas testów, jak i codziennego korzystania z komputera.

VirtualBox to tak zwany hipernadzorca, a więc narzędzie służące do zarządzania wirtualizacją. Można z niego korzystać bez opłat w ramach licencji GPL v2. Może być uruchamiany na komputerach i serwerach z systemami Windows, macOS, Linux i Solaris.

Źródło: Oracle Virtualizoation Blog

