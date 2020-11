Pierwsze smartfony vivo wreszcie zadebiutowały w polskich sklepach. Z tej okazji producent przygotował promocję – sprawdź, jaki prezent możesz otrzymać.

vivo X51 debiutuje w polskich sklepach. Są prezenty dla pierwszych nabywców

Jeśli czytałeś już naszą recenzję smartfona vivo X51, to wiesz, że jest to jeden z najciekawszych modeli tego roku. To, co chcemy ci dzisiaj przekazać, to że możesz już go znaleźć w polskich sklepach. Co więcej – jeśli szybko się zdecydujesz, to dostaniesz prezent. Są to konkretnie całkowicie bezprzewodowe słuchawki vivo TWS Neo z dużymi przetwornikami i systemem redukcji hałasu z otoczenia. Promocja trwa do 15 listopada, a jej szczegóły znajdziesz na oficjalnej stronie.

Korzystając z okazji, przypomnijmy co vivo X51 ma do zaoferowania. A ma niemało, bo to telefon z dużym wyświetlaczem AMOLED o odświeżaniu 90 Hz, kompletnym zestawem nowoczesnych technologii bezprzewodowych (w tym Bluetooth 5.1, NFC i 5G), wyśmienitym Snapdragonem 765G i 8 GB RAM-u oraz pierwszoligowym aparatem ze stabilizacją. Wszystko to jest zamknięte w solidnej obudowie i kosztuje 2999 złotych.

I jest jeszcze on: vivo Y70 ze średniej półki. On też nie przychodzi sam

W polskich sklepach zadebiutował również średniopółkowy vivo Y70. To przyzwoity smartfon z ośmiordzeniowym Snapdragonem 665, aparatem 48 Mpix, pojemnym akumulatorem i obsługą szybkiego ładowania oraz 6,44-calowym wyświetlaczem FullHD+ i ukrytym w nim czytnikiem linii papilarnych. Ten model został wyceniony na 1099 złotych i jeśli kupisz go do 15 listopada, to otrzymasz w gratisie słuchawki sportowe vivo Wireless Sport Earphone oraz etui.

Źródło: vivo

Czytaj dalej o smartfonach: