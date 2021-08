Różnorodność gier udostępnianych za darmo na Epic Games Store jest naprawdę spora. Tym razem padło na produkcje, o których być może nie słyszeliście, a chyba warto to zmienić.

Void Bastards i Yooka-Laylee do pobrania za darmo

Nie tak dawno omawiany sklep udostępnił A Plague Tale: Innocence, którego nikomu nie trzeba było przedstawiać. Ponownie (bo w ostatnich tygodniach to dość częste) zdecydowano się oddać w ręce graczy dwie gry. Mowa o Void Bastards i Yooka-Laylee.

Oferta, jak zawsze w przypadku tej akcji na Epic Games Store, obowiązuje do czwartku do godziny 17:00 naszego czasu. Nie trzeba spełniać dodatkowych kryteriów, wystarczy posiadać konto na Epic Games Store i przypisać do niego wybraną lub obydwie gry.

Strzelanka science fiction i coś dla młodszych

Void Bastards zostało przygotowane przez studio Blue Manchu. Twórcy przedstawiają je intrygująco, bo jako strzelankę strategiczną. Przy bliższym poznaniu okazuje się to trafne, ponieważ faktycznie nie ograniczamy się tutaj do celowania i strzelania. Każdą misję trzeba odpowiednio zaplanować, a zebrane zasoby wykorzystać np. do tworzenia prowizorycznych narzędzi i broni, które przydadzą się na kolejnych etapach.

Jednocześnie trzeba tutaj mówić o klimatach science fiction i komiksowej oprawie graficznej (pod tym względem na myśl przychodzi popularniejsza XIII). Dziwne połączenie? Warto dać mu szansę. Średnia ocen z recenzji sięgnęła 81%, a z opinii graczy niewiele mniej bo 75%.

O ile Void Bastards rekomendowane jest dla graczy od 16 lat, o tyle już przy Yooka-Laylee bawić mogą się również zdecydowanie młodsi. To platformówka z otwartym światem przygotowana przez Playtonic. Można wcielić się w dwójkę grywalnych bohaterów, tytułowych Yooka i Laylee, którym należy pomóc w obaleniu czarnego charakteru.

W praktyce przekłada się to nie tylko na eksplorację i gromadzenie różnego rodzaju przedmiotów rozrzuconych po mapach, ale też rozwiązywanie łamigłówek czy quizów oraz na tzw. etapy wagonikowe. Zabawa możliwa jest w pojedynkę, ale też w w trybie kooperacji i trybie wieloosobowym.

Źródło: epicgames