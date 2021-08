Call of Duty: Vanguard zabierze nas w realia II wojny światowej. Zgodnie z przewidywaniami, bawić będziemy się w kampanii, trybie online i trybie współpracy Zombie.

Kiedy premiera Call of Duty: Vanguard?

Potwierdzenie prac nad Call of Duty: Vanguard otrzymaliśmy już w poniedziałek. Na nieco bliższe informacje dotyczące gry trzeba było jednak chwilę poczekać. Większość z nich nie zaskakuje, z pewnością można powiedzieć to o dacie premiery. Call of Duty: Vanguard podobnie jak poprzednie odsłony serii zjawi się punktualnie, już 5 listopada. Bawić można będzie się na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Przed premierą mają odbyć się beta testy trybu wieloosobowego.

„Call of Duty: Vanguard jest gotowe, aby zapewnić oszałamiającą gamę wrażeń z rozgrywki dla całej społeczności Call of Duty. Zakres zawartości Vanguard jest znakiem rozpoznawczym tego tytułu, z większą liczbą map dla wielu graczy już od pierwszego dnia premiery i pierwszym crossoverem Zombie w historii Call of Duty. Fani Warzone doświadczą również wielu ekscytujących nowych rzeczy, które pojawią się w ramach premiery. Nie możemy się doczekać, aby już wkrótce pokazać więcej.” - Johanna Faries, dyrektor generalna Call of Duty, Activision

Zwiastun zapowiadający Call of Duty: Vanguard

Rozgrywka w pojedynkę, w kooperacji oraz multiplayer

Pracami nad tegoroczną odsłoną serii zajmuje się Sledgehammer Games, chociaż przy pomocy kilku mniejszych zespołów. Tryb Zombie jest natomiast w rękach Treyarch.

W kampanii, której zabraknie w konkurencyjnym Battlefield 2042, gracze zostaną rzuceni na wschodni i zachodni front Europy, pojawią się też wątki na Pacyfiku i w Afryce Północnej. Spodziewana jest czwórka grywalnych bohaterów wzorowanych na autentycznych postaciach z różnych państw. Nie tylko lokacje, ale i zadania mają być zróżnicowane, obiecywany jest między innymi spadochronowy desant na Francję czy podniebne pojedynki nad Midway.

Multiplayer w dniu premiery ma zawierać 20 map, a także nową odsłona trybu Strzelanina 2 na 2, który po raz pierwszy można było zobaczyć w Modern Warfare. Można spodziewać się też integracji z Call of Duty Warzone. Więcej o trybach Multiplayer i Zombie twórcy mają odpowiedzieć w najbliższych tygodniach.

Źródło: Activision