Elektryczny VW ID.3 doczekał się nowej generacji. Producent sugeruje, że będzie to nowość, ale w praktyce należy się spodziewać raczej delikatnego liftingu. Co się zmieni w ID.3 2023?

„Nowy” Volkswagen ID.3 (2023). Elektryk doczekał się odświeżenia

Elektryczny Volkswagen ID.3 podczas pojawienia się na rynku w 2019 był dla producenta ważnym kamieniem milowym. To wtedy wykorzystano platformę MEB i określono, w jakim kierunku zmierza koncern VW AG.

Choć pierwsza generacja ID.3 miała być sukcesem na rynku europejskim, to klienci i dziennikarze związani z branżą mieli szereg uwag dotyczących elektrycznej propozycji Volkswagena. Dziś, po kilku latach Niemcy informują o pojawieniu się nowej generacji elektrycznego ID.3. Nowy model pojawi się w sprzedaży już w przyszłym roku. Co o nim wiemy?

Pierwsza generacja VW ID.3. Porównajcie z grafikami niżej i znajdźcie różnice

Co nowego w VW ID.3 (2023)? Zmiany będą raczej kosmetyczne

Volkswagen dość tajemniczo podchodzi do chwalenia się zmianami w nowej generacji ID.3. Jedyne oficjalne grafiki wyglądają jak szkice koncepcyjne i wynika z nich, że od strony wizualnej zmiany będą minimalne.

Producent stawia na dobrze już znaną bryłę pierwszej generacji z drobnymi zmianami m.in. w okolicach przednich wlotów powietrza. Nadwozie sprawia też wrażenie nieco bardziej dynamicznego i sportowego - być może to okaże się cechą pożądaną ze strony potencjalnych klientów.

We wnętrzu postawiono z kolei na wegańskie wykończenie. I nie, nie oznacza to, że zamiast dywaników pojawi się trawnik, a kierownica będzie pokryta mchem. Materiały użyte do produkcji wnętrza (m.in. obić foteli) będa pochodzenia roślinnego.

W centralnej części kokpitu znajdzie się z kolei duży, 12-calowy wyświetlacz systemu infotainment, dwa uchwyty na napoje, natomiast w bagażniku ukryto podwójną podłogę.

Na grafikach koncepcyjnych zabrakło dźwigni kierunkowskazów - z kolumny kierownicy nie wystają żadne dodatkowe elementy. Może to oznaczać, że Volkswagen postanowił przenieść sterowanie na kierownicę lub… graficy pominęli te elementy.

Cena VW ID.3 (2023). Kiedy pierwsze dostawy?

Nowa generacja elektrycznego VW ID.3 trafi do pierwszych klientów nie wcześniej, niż w czwartym kwartale 2023 roku. Producent wciąż zmaga się z niedoborem półprzewodników, a na dodatek w Europie produkcja ogniw akumulatorowych przestaje się opłacać, co może mieć wpływ na dalsze opóźnienia.

Jeśli natomiast chodzi o cenę VW ID.3 nowej generacji, Niemcy mogą zamówić najtańszy wariant za 43.995 euro. W przeliczeniu na złotówki oznacza to kwotę ok. 210.000 zł.

Źródło: Volkswagen