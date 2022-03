VVC to nowy format kompresji wideo, który zastąpi HEVC w tunerach DVB-T do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Standard znany też jako H.266 został oficjalnie ukończony już dwa lata temu, a teraz zatwierdziła go w swojej specyfikacji organizacja DVB.

DVB-T2/HEVC to już przeżytek? Teraz do akcji wkracza VVC

W historii standardu DVB-T najpierw obowiązywał format MPEG2 (H.262), który szybko jednak został zastąpiony przez znacznie lepszy MPEG4 (H.264 / AVC – Advanced Video Coding). W takim wydaniu też cyfrowa telewizja naziemna dotarła do Polski w 2012 roku. Dziesięć lat później dociera do nas kolejna „rewolucja”, w której dotychczasowy kodek zostaje zastąpiony przez H.265 / HEVC – High Efficiency Video Coding i tym samym następuje przejście na DVB-T2.

Choć proces przejścia z AVC na HEVC jest w trakcie, to rozwój cyfrowej telewizji naziemnej wcale się nie zatrzymuje. Organizacja DVB oficjalnie zatwierdziła nową specyfikację tunerów, w których główną rolę odgrywa kodek H.266 / VVC – Versatile Video Coding.

Co to jest VVC (H.266)? W czym jest lepsze od HEVC (H.265)?

VVC (Versatile Video Coding) to format kompresji wideo opracowany wspólnymi siłami przez JVET, VCEG i MPEG. Znany jest też pod nazwami kodowymi: H.266, ISO/IEC 23090-3 i MPEG-I Part 3. Został sfinalizowany dwa lata temu, a celem jego powstania było zwiększenie wydajności kompresji i (stąd zresztą nazwa) dostosowanie do jak najszerszego zakresu zastosowań.

Według oficjalnych informacji VVC cechuje się aż o 50% większą wydajnością niż HEVC. Oznacza to, że potrzebuje zaledwie połowę przepustowości, aby zaoferować porównywalną jakość wideo. Teoretycznie można więc liczyć na rozdzielczość 8K, HDR w rozdzielczości 4K i wysoką częstotliwość odświeżania.

Czyli co, znowu będzie trzeba wymieniać dekodery?

Oficjalne zatwierdzenie standardu VVC przez organizację DVB oznacza, że w przyszłości czeka nas kolejna wymiana dekoderów – na obsługujące tę nową technologię. Dobra wiadomość jest taka, że nie nastąpi to szczególnie szybko. Zakup tunera kompatybilnego z DVB-T2/HEVC jest dziś jak najbardziej rozsądną decyzją.

Skąd ta pewność? Ano stąd, że dziś jeszcze żadne telewizory 4K ani 8K nie obsługują VVC. Krótko mówiąc: rynek nie jest jeszcze na to gotowy. Musi minąć kilka lat, by się to zmieniło. Nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli H.266 zacznie obowiązywać dopiero po upływie dekady. Niemniej jednak na pewno warto na to czekać.

Źródło: DVB, FlatpanelsHD, informacja własna