Nie brakuje graczy, którzy nadal dość sceptycznie pochodzą do sklepu Epic Games Store. Mimo tego jego popularność systematycznie wzrasta i nikt nie robi przy tym tajemnicy z tego, że rozdawanie darmowych gier bardzo w tym pomaga. Często chodzi o produkcje AAA, tak jak ostatnio przy okazji Star Wars: Battlefront 2. Po udostępnieniu gry na Epic Games Store zaczęły pojawiać się problemy z serwerami, a EA szybko wyjaśniło, że jest to pochodna nagłego pojawienia się dużej liczby nowych graczy. Jakiej konkretnie?

Teraz poznaliśmy dokładną liczbę i trzeba przyznać, że robi wrażenie. Na pobranie (lub tylko przypisanie do swojego konta) Star Wars: Battlefront 2 za darmo z Epic Games Store zdecydowało się ponad 19 mln graczy.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN