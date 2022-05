iPhone z automatu? Czemu nie!

W Finlandii stanęły pierwsze automaty, w których można kupić lub sprzedać używany smartfon. Ten pomysł świetnie wpisuje się w ograniczenie ilości elektrośmieci oraz ideę zero waste. Skoro można kupić nawet pizzę z automatu, to czemu nie telefon?

Jak działa telefomat?

Telefomat stworzony przez izraelski startup Cellomat i fińską firmę Swappie działa bardzo prosto. Umożliwia sprzedaż używanych smartfonów, oddawanie do recyklingu zepsutych urządzeń oraz oczywiście zakup odnowionych iPhone’ów. Firma realizuje przelew na wskazany numer konta w ciągu jednego dnia roboczego. Jednak środki ze sprzedaży telefonu można wykorzystać od razu, decydując się na zakup odnowionego iPhone’a. Zasady kupna są takie same jak w sklepie internetowym, w tym możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, a telefony są objęte roczną gwarancją. Wybór jest jednak ograniczony do modeli dostępnych aktualnie w danym automacie. Urządzenie skupuje również telefony z Androidem, jednak one wędrują prosto do recyklingu niezależnie od ich stanu.

Po oddaniu telefonu, maszyna od razu ocenia jego stan i dokonuje wyceny. Co istotne, sprawdza czy telefon nie pochodzi z kradzieży, dokonując uwierzytelniania IMEI. Dalej są trzy opcje: sprawne urządzenia są odnawiane przez Swappie i ponownie sprzedawane, częściowo sprawne wykorzystywane na części, a te uszkodzone idą do recyklingu.

„Naszym celem jest spopularyzowanie korzystania z odnowionych telefonów, a automaty w przestrzeni publicznej są jednym ze sposobów na uczynienie tej praktyki jeszcze bardziej przyjazną. Rozwiązanie ma jak na razie charakter pilotażowy. W bliskim horyzoncie czasowym, głównym kanałem dystrybucji odnowionych smartfonów pozostaje e-commerce, który jest zresztą bardzo skuteczny: niedawno sprzedaliśmy przez internet nasz milionowy używany telefon” powiedziała Janne Korpela ze Swappie.

Czy telefomaty przyjęłyby się w Polsce?

W Finlandii takie rozwiązanie cieszy się sporym zainteresowaniem, bo już kilka tysięcy osób skorzystało z automatów zlokalizowanych w trzech dużych centrach handlowych w Helsinkach, Turku i Tampere.

Czy automaty skupujące używane telefony sprawdziłyby się i u nas? Bardzo możliwe. Myślę, że zdecydowana większość z nas ma w domu jakiś stary smartfon. Jedni trzymają go na wypadek awarii aktualnie używanego telefonu, inni po prostu wrzucili do szuflady. Według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego UE), w europejskich domach zalega ponad 700 milionów smartfonów. Zapewne sporej części z nich można jeszcze dać drugie życie.

Skorzystalibyście z takiego telefomatu? Jak wiele nieużywanej elektroniki zajmuje Wasze szuflady i szafki?

Źródła: Swappie, Profeina