Będzie jeszcze jedna okazja do zagłębienia się w Night City. I chociaż w Cyberpunk 2077: Bez przypadku macza palce CD Projekt RED, nie mówimy o grze.

Powstaje powieść Cyberpunk 2077: Bez przypadku

Trzeba przyznać, że uniwersum Cyberpunk 2077 nie tylko nie traci, ale wręcz zyskuje na popularności. W ostatnich tygodniach najwięcej mówiło się o cieszącym się dużym zainteresowaniem serialu Cyberpunk: Edgerunners oraz fabularnym rozszerzeniu Phantom Liberty. Cyberpunk 2077: Bez przypadku (Cyberpunk 2077: No Coincidence w angielskiej wersji językowej) to z kolei projekt literacki. Powieść, którą we współpracy z CD Projekt RED i Orbit Books napisał Rafał Kosik.

Planowany termin wydania to druga połowa 2023 roku, na dokładną datę trzeba jeszcze chwilę poczekać. Potwierdzono za to, że premiera odbędzie się jednocześnie w USA (Orbit US), w Wielkiej Brytanii (Orbit UK) oraz w Polsce (wydawnictwo Powergraph).

rozwiń

O czym będzie powieść Cyberpunk 2077: Bez przypadku?

Rafał Kosik to pisarz znany przede wszystkim sympatykom klimatów science fiction, autor cyklu Felix, Net i Nika. Ostatnio współtworzył scenariusz do przywoływanego już serialu Cyberpunk: Edgerunners, a teraz zaprosi czytelników do swojej nowej powieści.

Cyberpunk 2077: Bez przypadku, jak można wyczytać z oficjalnej zapowiedzi, ma przybliżać Night City i koncentrować się na grupie nieznajomych, barwnych postaci zmuszonych do nierównej walki z wielkimi korporacjami i licznymi (niekiedy powiązanymi z nimi) niebezpieczeństwami. Prawdopodobnie najważniejsze wydarzenia zostaną powiązane z korporacją Militech.

„W Cyberpunku 2077 każdy ma swoją ulubioną postać, a teraz będzie mógł jeszcze bardziej zagłębić się w Night City i lepiej poznać jego mieszkańców. I zupełnie jak w grze – szykujcie się na niespodzianki i niespodziewane zwroty akcji. To będzie jazda bez trzymanki. Ogromnie cieszę się ze współpracy z CD Projekt RED i Rafałem Kosikiem. Pokochacie powieść Cyberpunk 2077: Bez przypadku.” - Bradley Englert, Orbit Books

Źródło: @CyberpunkGame