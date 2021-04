Czuć, że do premiery Resident Evil Village coraz bliżej. Systematycznie pojawiają się już nie tylko informacje na temat rozgrywki, ale też materiały wideo, które ją prezentują.

W Resident Evil Village można będzie polować

Już teraz z Resident Evil Village mają okazję zapoznawać się redaktorzy Game Informer. Nie należy spodziewać się rewolucji, główne założenia rozgrywki nie będą odbiegały od tego co widzieliśmy we wcześniejszych odsłonach tej popularnej serii survival horrorów. Nie oznacza to jednak, że Capcom nie szykuje nowości.

Właśnie dzięki redakcji Game Informer dowiedzieliśmy się, że w Resident Evil Village można będzie polować. I to nie na zombie, ale na zwierzęta. Czy warto tracić amunicję, gdy za rogiem może czaić się większe niebezpieczeństwo? Najprawdopodobniej tak, ponieważ ubicie zwierzęcia pozwoli zdobyć przydatne surowce, np. mięso. Warto tu zauważyć, że przy polowaniach na większe okazy też trzeba będzie uważać, bo mogą się one bronić. Zwrócono też uwagę, że Resident Evil Village przyniesie zauważalnie większy świat, który zaoferuje szersze możliwości eksploracji, także pionowej.

Premiera w maju, lada chwila wersja demo

Resident Evil Village zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także starsze PlayStation 4 lub Xbox One. Właściciele pierwszej z wymienionych platform mogą już zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi gry, w tym z konfiguracją pod ray tracing, który będzie tu obsługiwany.

Capcom można też pochwalić za to, że nie będzie zmuszał graczy do zakupów wyłącznie na bazie deklaracji czy publikowanych materiałów wideo. Resident Evil Village otrzyma wersję demo i to przed premierą. Rozgrywkę można będzie testować tutaj w trzech etapach, ostatnio przedstawialiśmy szczegóły z tym związane.

