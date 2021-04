Zgodnie z obietnicami, Capcom podzielił się z graczami nowymi informacjami na temat Resident Evil Village. Co ważne, dobrymi informacjami.

Będzie demo Resident Evil Village

Wybrani gracze mieli już okazję zapoznać się z Resident Evil Village, na PlayStation 5 udostępniono bowiem krótkie demo. Tyle tylko, że wprowadzało ono wyłącznie w klimat, a nie w rozgrywkę. Teraz będzie inaczej, bo nadciąga bardziej obszerne demo. Dodatkowo tym razem skorzysta z niego więcej graczy.

Capcom zdecydował się tutaj na aż trzy etapy, z których dwa przygotowano z myślą o właścicielach PlayStation 5 i PlayStation 4. Odbędą się one, przynajmniej jeśli chodzi o nasz kontynent, 18 kwietnia oraz 25 kwietnia. Demo będzie dostępne wtedy przez 8 godzin i pozwoli testować grę przez maksymalnie 30 minut. 2 maja demo pojawi się już na wszystkich platformach docelowych gry, a więc również na Xbox Series X i Xbox Series S, Xbox One i PC. Tu czasu na sprawdzanie rozgrywki będzie nieco więcej, bo 24 godziny, ale i tak będzie można robić to przez maksymalnie 60 minut.

W grze pojawi się tryb Mercenaries

Szczegóły związane z wersją demo to nie wszystko co warto odnotować. Jednocześnie Capcom zaprezentował nowy zwiastun Resident Evil Village skupiający się na kampanii fabularnej, a także krótkie fragmenty rozgrywki z trybu Mercenaries.

Znającym serię Resident Evil jest on dobrze znany, wydaje się, że jego zapowiedź spotka się z ciepłym przyjęciem. Założenia tej formuły rozgrywki nie zostaną zmienione, znów powinna zatem spodobać się tym, którzy po ukończeniu głównej historii będą chcieli sprawdzić się w nieco bardziej dynamicznej rywalizacji.

Nie zmieniają się też plany co do daty premiery finalnej wersji gry i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Resident Evil Village ma zadebiutować 7 maja.

Źródło: Resident Evil

