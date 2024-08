W Turcji nie ma miejsca na Roblox. Gra zakazana przez rząd

Turecki rząd podjął decyzję o całkowitym zakazie Robloxa – gamingowej platformy, która cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie. Minister sprawiedliwości wyjaśnia, dlaczego zdecydowano się na taki ruch.

W ostatnich tygodniach Turcja dość często figuruje w doniesieniach medialnych. Pod koniec lipca Fahrettin Altun skrytykował Instagram za ograniczanie wpisów z kondolencjami po zabiciu lidera Hamasu. Najwyraźniej to właśnie był powód, dla którego Turcja zablokowała Instagram. Teraz Turcja podpisała wyrok na Roblox.

Czym jest Roblox? Najprościej mówiąc jest to platforma gamingowa o charakterze edukacyjnym, w której gracze mają wpływ na rozwój świata gry, kreując go od podstaw, włączając w to przedmioty używane w toku rozgrywki. Roblox to środowisko, w którym z powodzeniem można odgrywać rozmaite rzeczy: słynna msza święta w Roblox, czy posiedzenia sejmu w Roblox. Ta elastyczność Robloxa przyciąga wielu młodych graczy.

Turcja wyciąga wtyczkę. Roblox zakazany

Turecki minister sprawiedliwości Yılmaz Tunç wyjaśnia w oświadczeniu na platformie X, że “dostęp do platformy gier o nazwie Roblox i jej linków w sklepach z aplikacjami został zablokowany przez Pokojowy Sąd Karny VI w Adanie”. Decyzja ta to wynik śledztwa biura głównego prokuratora miasta Adany, które ustaliło, że treści zawarte w Roblox mogą prowadzić do wykorzystywania dzieci.

“Każdy, kto troszczy się o przyszłość naszego kraju i narodu i kto zajmuje odpowiedzialne stanowisko, powinien podchodzić do takich sytuacji skierowanych do naszych dzieci z wrażliwością i trzymać się z dala od populistycznych i nieodpowiedzialnych dyskursów. Próby umieszczenia dynamitu w naszej strukturze społecznej, wykorzystywanie dzieci, zachęcanie do przemocy i działania, które negatywnie wpłyną na rozwój naszych dzieci, z których każde jest klejnotem, nigdy nie będą dozwolone.” - wyjaśnia Yılmaz Tunç.

Coś jest na rzeczy?

Raport Bloomberg z lipca bieżącego roku podkreśla, że w 2023 r. na platformie Roblox zgłoszono ponad 13 tys. przypadków wykorzystywania dzieci. Ten trend zdaje się nasilać, bo w 2022 r. odnotowano 3 tys. takich przypadków. Nie jest tajemnicą, że cyberprzestępcy wykorzystują popularne gry, takie jak rzeczony Roblox czy Minecraft.

Twórcy Robloxa skomentowali decyzję Tureckiego rządu. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że “Poświęciliśmy prawie 20 lat na uczynienie Roblox jedną z najbezpieczniejszych platform online dla naszych użytkowników, szczególnie tych najmłodszych, a zapewnienie bezpieczeństwa naszym użytkownikom jest podstawą wszystkiego, co robimy.”

Źródło: X, VGC