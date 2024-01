Roblox to nie gra, Roblox to styl życia. Dowodem na to jest szereg zadziwiających aktywności młodych graczy. Po wirtualnych mszach świętych, nadszedł czas na posiedzenia Sejmu w grze.

Młodzież "bawi się" w Sejm

Jak to mawia młodzież: czyste złoto! Te słowa najlepiej oddają kunszt i jakość nowej inicjatywy w Roblox, nad którą pieczę sprawują polscy internauci. Często słyszy się, że “młodzi to w ogóle nie interesują się polityką i tym, co dzieje się w kraju”. Nagrania z gry Roblox udowadniają, że jest zupełnie inaczej.

W 2023 r. zrobiło się głośno o wirtualnych mszach świętych w grze komputerowej. Słowo klucz: roleplay, czyli aktywność polegająca na odgrywaniu konkretnych ról z należytą wiernością i dbałością o wszelkie detale i niuanse. Teraz młodzi gracze chwytają za swoje klawiatury i myszki, by rozwijać projekt Sejm Roleplay.

Posiedzenie Sejmu RP Roblox

7 stycznia 2024 r. odbyło się 7. Posiedzenie Sejmu RP Roblox VII kadencji. Całość transmitowano na żywo w serwisie YouTube. Niespełna dwugodzinne obrady to solidna dawka rozrywki, ale i potężny zastrzyk kultury, czyli elementu, który w naszym realnym świecie nie zawsze występuje.

“Celem każdego z nas jest dobro tego Narodu. Każdy widzi je inaczej, każdy ma własne przekonania” - przekonuje "MichalPoderwa [AFK]" z wirtualnej mównicy sejmowej, któremu powierzono zadanie stworzenia rządu.

Wysoka kultura wypowiedzi, wiedza i poważne tematy w jednym

W trakcie obrad poruszono szereg interesujących tematów: kryzys w rolnictwie, rozwój sport czy cyberbezpieczeństwo, gdzie powołano się na ataki hakerskie wymierzone w polskie szpitale. Obrady sejmu w Roblox prowadzone są z zachowaniem ogromnej kultury osobistej, jednakże nie obyło się bez dyscyplinowania wirtualnych posłów.

Nie brakuje tu mniej lub bardziej subtelnych aluzji do rzeczywistych wydarzeń. Uczestnicy tej ambitnej zabawy skrupulatnie planują swoje wystąpienia, przygotowując się wcześniej na dedykowanym kanale w aplikacji Discord.

Gry w edukacji

Posiedzenia Sejmu RP Roblox to nie tylko rozrywka, bowiem mamy do czynienia z ogromnym wkładem twórców polegającym na merytorycznym przygotowaniu. Całość wygląda jak interaktywna lekcja WOS.

Kto wie, może za kilka lat taki rodzaj nauczania będzie standardem? Gry w edukacji zadomowiły się na dobre. Idealnym przykładem jest Minecraft Education czy polski tytuł This War of Mine, czyli pierwsza gra, która trafiła do kanonu lektur szkolnych.

Roblox to świetna platforma, ale trzeba uważać

Roblox przyciąga wielu graczy. Lwia część to młodsi internauci. Ten fakt nie umyka wszelkiej maści oszustom. Złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się między innymi w fałszywych wersjach gry Roblox, na co wskazują eksperci. Warto więc zadbać o to, by nasza pociesza korzystała z Roblox w sposób mądry.

Źródło: YouTube