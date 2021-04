Roblox przeciwko treściom o charakterze erotycznym w grze

Roblox (platforma do gier online) wprowadza nowe regulacje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas rozgrywki. Treści o charakterze nieodpowiednim dla najmłodszych będą bardziej kontrolowane.

Roblox - co to właściwie jest?

Część z Was mogła słyszeć o Robloxie z opowieści dzieci, innym gdzieś ta nazwa rzuciła się w oczy, a jeszcze inni właśnie dowiedzieli się o jego istnieniu. W skrócie - Roblox to platforma do gier, która w założeniu jest edukacyjna, a jej użytkownicy sami wpływają na rozgrywkę tworząc otaczający świat z przedmiotami do użytku włącznie. Roi się tutaj od różnych map z określonym trybem gry. To właśnie jeden z tytułów, dla którego dzieci proszą rodziców o telefon do gier.

To może Cię również zainteresować: Jaki telefon dla dziecka kupić?

Bez wątpienia hit wśród najmłodszych. Roblox każdego dnia jest odwiedzany przez 30 milionów użytkowników. Niestety większość z nich to osoby poniżej 13 roku życia. Na producencie spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym. Przed nadchodzącymi zmianami - każdy może trafić na grę o charakterze erotycznym za pośrednictwem listy “Polecane dla Ciebie”. Brak jest jakichkolwiek ostrzeżeń dotyczących ograniczeń wiekowych.

Na szczęście będzie bezpieczniej

Obecny system kontroli gier oparty na moderatorach analizujących mapy oraz sztucznej inteligencji okazuje się niewystarczający.

Remy Malan, główny specjalista ds. prywatności w Roblox poinformował, że do gry wkrótce trafią nowe rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz większą kontrolę rodzicielską.

Konkretne zmiany nie zostały zaprezentowane. Wiadomo natomiast, że będzie on oparty na systemie punktowym. Każda z gier będzie oceniona pod kątem zawartych w niej treści nieodpowiednich dla użytkowników poniżej 13 roku życia.

Pozwoli to odpowiednio oznaczyć niebezpieczną dla dzieci grę na liście wyboru. Sami użytkownicy będą świadomi, czego nie powinni uruchamiać, ale też będzie to ułatwienie kontroli rodzicielskiej. Całość systemu ma być tak intuicyjna w odbiorze, aby każdy rodzic (nawet ten nie-internetowy) miał świadomość, co jest bezpieczne, a co nie.

Data wprowadzenia nowego systemu bezpieczeństwa jest jeszcze nieznana.

Źródło: theverge.com

Warto zobaczyć również: