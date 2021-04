Na kanale Destructive Creations pojawił się świeżutki gameplay przedstawiający grę War Mongrels w akcji. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę dobrze.

War Mongrels to polskie Commandos w realiach II wojny światowej

Gliwiczanie z Destructive Creations w pocie czoła pracują nad War Mongrels – taktyczną strategią w stylu Commandos, osadzoną w czasach II wojny światowej. Niczego nie upiększają – ich celem jest wierne oddanie tego, jak brutalny był ten konflikt, a także realistyczne przedstawienie ówczesnego uzbrojenia i zawarcie autentycznych wydarzeń.

Przejmiemy dowództwo nad kilkuosobowym oddziałem złożonym ze specjalistów różnego rodzaju. Wykorzystanie ich umiejętności oraz dostosowanie strategii do warunków misji będzie kluczem do odniesienia zwycięstwa nad wrogiem.

Kiedy premiera War Mongrels?

Polacy ujawnili, że War Mongrels zadebiutuje we wrześniu bieżącego roku. Przynajmniej tak ma się sprawa z wersją pecetową, bo na konsole gra trafi z lekkim opóźnieniem. Dodajmy dla ścisłości, że na liście platform docelowych, poza komputerami, znajdują się: PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Zastanawiasz się, czy warto czekać na premierę tego tytułu? Najnowszy materiał może okazać się odpowiedzią, której szukasz. To 13-minutowy zapis rozgrywki, przedstawiający początek zabawy (o ile to dobre słowo) w War Mongrels. Obejrzyj to już teraz…

Zobacz najnowszy gameplay War Mongrels z wersji pre-alpha:

I jak ci się podoba? Myślisz, że może to być coś da ciebie?

Źródło: Destructive Creations, informacja własna

Czytaj dalej o strategiach taktycznych: