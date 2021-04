Back Into Battle to tytuł dużego dodatku do Partisans 1941 – gry, która skutecznie wypełniła czas fanom czekającym na powrót serii Commandos.

Może i nie jest wybitna. Może porównania do kultowych Commandos są przesadzone. Zdecydowanie jednak gra Partisans 1941 potrafi wciągnąć, a spędzonego przy niej czasu miłośnik taktycznych skradanek nie uzna raczej za stracony. Wkrótce będzie okazja, by poświęcić jej jeszcze więcej godzin, bo w drodze jest duże rozszerzenie zatytułowane Back Into Battle.

Zobacz oficjalny zwiastun Partisans 1941: Back Into Battle:

Nadchodzące DLC wprowadzi elementy sandboksowe, oddając nam sporą swobodę w prowadzeniu rozgrywki i zachęcą do ciągłego wracania do zabawy. Back Into Battle to przede wszystkim dwa nowe tryby:

Missions pozwoli nam wybrać własny zespół partyzantów i podjąć się wyzwań w siedmiu nowych lokalizacjach.

pozwoli nam wybrać własny zespół partyzantów i podjąć się wyzwań w siedmiu nowych lokalizacjach. Heroic Defense z kolei jest nowym trybem obrony przed nacierającymi falami przeciwnika – dla najlepszych.

Kiedy wrócimy na front?

Premiera dodatku Back Into Battle odbędzie się 29 kwietnia. A dla niewtajemniczonych krótka informacja. Stworzona przez rosyjskie studio Alter Games gra Partisans 1941 przenosi nas na front wschodni II wojny światowej i stawia w roli dowódcy oddziału partyzantów. Pozwala wykazać się zmysłem taktycznym, zarówno podczas bitew, jak i pomiędzy nimi.

Źródło: Daedalic Entertainment

