Kubki, torby, figurki, czy inne tego typu produkty to raczej standard w przypadku gadżetów inspirowanych grami. Jeśli jednak to dla Ciebie za mało i potrzebujesz odpowiedniego klimatu podczas rozgrywki w Warhammer 40,000: Darktide, mamy coś specjalnie dla Ciebie.

Warhammer 40,000: Darktide - oficjalne świece zapachowe

Warhammer 40,000: Darktide, po kilku opóźnieniach premiery, zadebiutował w końcu na pecetach, a na konsolach Xbox pojawi się w 2023 roku. Kooperacyjna strzelanka studia Fatshark przeznaczona jest dla maksymalnie czterech osób, a jej akcja ma miejsce w Tertium. Jeśli zastanawiasz się, jak mogą pachnąć ulice tego miasta, to masz okazję, by to sprawdzić. Powstały bowiem certyfikowane przez Games Workshop zapachowe świece, inspirowane grą.

Jak można wyczytać w dość skromnym opisie produktu na stronie Merchoid, świeczka dodaje odpowiedniego klimatu podczas gry.

Wprowadź zapach Tertium do swoich sesji gry, walcząc o odzyskanie kontroli nad miastem.

Świeca pali się przez około 22 godziny. Nie wiadomo niestety, jaka kombinacja zapachów została w niej wykorzystana. Z pewnością jednak nie jest to przyjemna woń, na co wskazuje chociażby opis gry na Steamie:

Od bijących ciepłem fabryk po rozkładającą się strefę uzdatniania wody, która dotknięta została opadami kwaśnego deszczu – kopiec Tertium zawsze był bezlitosnym miejscem

Cena świecy to 18,99 euro, czyli ok. 89 zł. Co ciekawe, nie jest to pierwszy tego typu produkt inspirowany grą Warhammer. Sklep Merchoid w zeszłym roku wypuścił specjalną linię świec 40K, o zapachach takich jak „Astra Militarum Catachan Potpourri: The Scent of Death World” i „Slaanesh Soporific Musk: The Scent of Delusion”.

Źródło: steam, merchoid