Gracze czekający na premierę Warhammer 40K: Darktide muszą zaopatrzyć się w kolejne pokłady cierpliwości.

Premiera gry Warhammer 40K: Darktide znów opóźniona

Wydawało się, że wszystko z omawianym tytułem jest już w porządku, nową datę premiery ujawniono przecież kilka tygodni temu. Okazuje się jednak, że twórcy ponownie, już po raz trzeci, zmienili plany. Tym razem poślizg nie jest ogromny (aczkolwiek dla zainteresowanych z pewnością odczuwalny), bo zamiast we wrześniu Warhammer 40K: Darktide ma zadebiutować 30 listopada.

Jednocześnie trzeba tu zaakcentować, iż podany termin dotyczy wyłącznie wersji na PC. Gra jest przygotowywana również z myślą o konsolach konsolach Xbox Series X i Xbox Series S, ale ich posiadacze będą musieli poczekać jeszcze dłużej.

„Opóźnienie premiery to prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych decyzji, przed którymi stoi deweloper, i nie jesteśmy podekscytowani jej podejmowaniem. Mamy jednak nadzieję, że dobrze świadczy to o naszym zaangażowaniu i podejściu, chęci zapewnienia sobie niezbędnego czasu na zrobienie wszystkiego co konieczne, aby przygotować najlepszą możliwą grę.” - Martin Wahlund, dyrektor generalny i współzałożyciel studia Fatshark

Będą beta testy, do których można się zapisywać

Niektórzy będą mieli okazję zagrać nieco wcześniej. Poinformowano również o planowanych testach - technicznych oraz beta. Bliższych szczegółów nie podano, ale za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej gry przyjmowane są już zapisy.

Strzelanka z hordami potworów

A dla niewtajemniczonych dodajmy, że Warhammer 40,000: Darktide zabierze graczy do miasta Tertium, które trzeba będzie odbić z rąk hord krwiożerczych przeciwników. Studio Fatshark ponownie stawia na rozgrywkę kooperacyjną. Ponownie, bo tak samo było w serii Vermintide. Tutaj można jednak spodziewać się nie tylko walki w zwarciu, ale również sporej dawki borni palnej. Cała zabawa będzie zaserwowana w akompaniamencie sporej brutalności.

Redakcja IGN już jakiś czas temu wrzuciła do sieci fragmenty rozgrywki, które dość dobrze przybliżają to, co mamy otrzymać.

