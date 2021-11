Pogranicze strategii i RPG-ów w ponurym uniwersum, inspirowanym równie ponurymi czasami średniowiecza, z nietypowym dodatkiem zombiaków, już niedługo zawita na naszych komputerach.

Kilka miesięcy temu zaprezentowano oficjalny zwiastun gry WarTales, bez podawania konkretnej daty premiery. Gracze mieli do dyspozycji jedynie mgliste informacje oraz dość obszerne demo dostępne na Steamie. Na szczęście Shiro Games, pracujące nad tym tytułem studio, podało datę debiutu tytułu.

Nowy zwiastun gry

Wartales przenosi nas prosto do średniowiecznych problemów, wśród których jednym z najbardziej uciążliwych były choroby. W grze mieszkańcy zmagają się z jedną, która ich nie zabija, a powoduje ogromne pragnienie mięsa. Jeśli ofiara go nie zaspokoi, to traci zmysły i staje się takim trochę zombie.

Gracz wcieli się w bohatera, który chce przetrwać w tym niebezpiecznym świecie, zatem zbiera grupę śmiałków i podróżuje przez krainę, podejmując się różnych zajęć. Na zwiastunie można zobaczyć trochę nowych ujęć z uniwersum gry, między innymi dotyczących sposobu walki.

Gra wydana w Early Access ma mieć zaimplementowane niemal wszystkie mechanizmy. Po premierze studio zamierza skoncentrować się na rozbudowie zawartości.

Kiedy będzie można pograć w WarTales?

Studio Shiro Games podało datę premiery na 1 grudnia tego roku, we wczesnym dostępie. Gra będzie wydana jedynie na PC i sprzedawana w serwisie Steam. Autorzy planują, że Early Access potrwa około 12 miesięcy, tłumaczą też, że zdecydowali się na ten krok, bo bardzo cenią sugestie graczy i chcą, by wpłynęły one na ostateczny kształt gry. Studio wykorzystało już ten motyw przy Northgard, gdzie bardzo dobrze się sprawdził.

Źródło: pcgamer.com