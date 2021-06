WarTales, czyli taktyczna gra RPG, za którą stoi francuskie studio Shiro Games właśnie została zaprezentowana na nowym zwiastunie. Poznaliśmy również informację na temat daty premiery.

WarTales – premiera w tym roku, a demo dostępne jeszcze w tym tygodniu

Kojarzycie francuskie studio Shiro Games? Jeśli nie, to wystarczy wspomnieć, że na swoim koncie mają oni takie gry jak Evoland, Darksburg, czy chociażby bardzo ciepło przyjętą strategię Northgard. Wkrótce jednak portfolio studia powiększy się o nowy tytuł, bowiem zapowiedziano nową grę z gatunku RPG – WarTales. Poniżej możecie obejrzeć oficjalny zwiastun produkcji.

WarTales – główne założenia

WarTales to taktyczna gra RPG z otwartym światem, w której poprowadzisz grupę najemników, aby osiągnąć cele, zarobić fortunę i po prostu przeżyć niezapomnianą przygodę. Wraz z rozwojem grupy będziemy badać pozostałości Imperium Edoran, które zostało dotknięte przez Wielką Plagę. Nie zabraknie również turowego systemu walki, różnorodnych przeciwników (w tym bossów) oraz licznych minigier.

Jeśli zaś chodzi o premierę to WarTales trafi na Steam jeszcze w tym roku w ramach wczesnego dostępu, a taki stan rzeczy utrzyma się przez co najmniej rok. Niestety, na ten moment nie mamy żadnych informacji, co do dokładnej daty premiery, jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bowiem twórcy zapowiedzili, że grę będziemy mogli przetestować już w tym tygodniu w ramach Festiwalu Steam Next. Demo dostępne będzie w dniach od 16 do 22 czerwca.

