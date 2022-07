Wydawca THQ Nordic i deweloper Nine Rocks Games zaprezentowali nowy zwiastun Way of the Hunter, symulacji polowania z bujnymi dolinami, lodowatymi rzekami oraz najbardziej znanymi zwierzętami Ameryki Północnej.

Etyczne myślistwo, rodzinne polowania i trofea, rywalizacja oraz przyjaźnie. To wszystko i wiele więcej będzie można znaleźć w najnowszej produkcji studia Nine Rocks Games. Way of the Hunter to gra symulacyjna, która pozwala sprawdzić, jakby to było być myśliwym.

Zwierzęta północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku

W sieci pojawił się najnowszy materiał z gry, który ukazuje rozległe tereny pokryte gęstymi lasami, wysokimi górami oraz rozległymi bagnami. Gracze znajdą tam najbardziej znane zwierzęta Ameryki Północnej, takie jak amerykański czarny niedźwiedź czy szary wilk. Pojawią się też łosie, ptactwo wodne oraz jelenie.

W Way of the Hunter będzie można podróżować także po Europie. W grze pojawić ma się kilkanaście gatunków, na które będzie można polować na łącznie 30 000 hektarach. Zwierzęta mają się charakteryzować realistycznymi modelami zachowań.

Kiedy premiera gry?

Way of the Hunter ukaże się 16 sierpnia 2022 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Grę można już kupić na Steamie w przedsprzedaży, za 169,99 zł i otrzymać dodatkowo pakiet Hunter's Pack, który zawiera strzelbę z grawerunkami, dużą, struganą figurę muflona z drewna oraz samochód.

Źródło: youtube, steam