Nie brakuje opinii, że Company of Heroes to jedna z najlepszych strategii, jakich doczekaliśmy się w ciągu ostatnich dwóch dekad. Bazująca na niej planszówka ma potencjał, by stać się równie dużym hitem.

Company of Heroes jako gra planszowa – to będzie hit

Company of Heroes jest świetną grą i równie dobra może być planszówka wykorzystująca tę samą licencję. O tym, że wiara w ten projekt jest olbrzymia, najlepiej świadczy fakt, że na kilkanaście dni przed końcem zbiórki na Kickstarterze licznik poazuje ponad 2,5 miliona złotych, podczas gdy twórcy prosili tylko o niewiele ponad 200 tysięcy.

Pogadajmy jednak o rozgrywce. W Company of Hereos możesz grać zarówno turowo, jak i w czasie rzeczywistym. Niezależnie od wyboru zadanie polega na opracowaniu odpowiedniej taktyki, a następnie zbudowaniu dobrej armii i właściwym wykorzystaniu jej możliwości na polu bitwy. Wypada też zaznaczyć, że równie istotny, co zmysł strategiczny, jest tutaj także aspekt ekonomiczny.

Ale… tak naprawdę jest to drugie podejście do tego projektu. Pierwsza wersja planszowego Company of Heroes została hitem Kickstartera trzy lata temu, by z czasem zyskać uznanie w oczach recenzentów i samych graczy. Jeśli temat jest ci znany, to wiedz, że względem poprzedniej edycji zmieniło się wiele. Można liczyć na większą skalę bitew, lepszy balans jednostek, nowe mapy i konfiguracje, bardziej dopracowane zasady i kilka dodatkowych elementów w zestawie. No i jeśli masz już pierwszą wersję, to możesz dokupić „aktualizację” za połowę normalnej ceny.

A ile wynosi ta cena? Podstawowy pakiet Company of Heroes został wyceniony na 99 dolarów – co najmniej taką kwotą musisz wesprzeć projekt na Kickstarterze, by zapewnić sobie egzemplarz w dniu premiery. Ta planowana jest na przyszłoroczny styczeń.

Źródło: Kickstarter, Bad Crow Games