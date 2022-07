The Sims 4 Licealne lata to kolejny, dwunasty dodatek do czwartej części popularnego symulatora życia. Co przygotowali twórcy i kiedy odbędzie się premiera?

Niespełna dwa tygodnie temu EA wydało najnowszy pakiet rozgrywki do The Sims 4, w którym Simowie mogą stać się wilkołakami, wypróbować życia w wilczej sforze lub samotnie powyć do księżyca. Tym razem pojawiła się zapowiedź dodatku, na który wielu fanów czekało z niecierpliwością. Już niedługo pojawi się The Sims 4 Licealne Lata.

Blaski i cienie nastoletniego życia

W najnowszym dodatku przeżyjemy różne wzloty i upadki, jakie trafić mogą się nastolatkom podczas zajęć lekcyjnych, na stołówce czy po szkole ze znajomymi. Będzie można zatańczyć na balu maturalnym i świętować ceremonię ukończenia szkoły. Oczywiście Simowie w trakcie licealnej przygody nawiążą przyjaźnie na całe życie, będą zapraszani na randki oraz rozwiną swoje umiejętności na zajęciach pozaszkolnych.

Nastoletni Simowie będą odkrywać swoje upodobania i antypatie, a także będą mieli nowe możliwości wyrządzania psot. Psoty i wymykanie się po zmroku mogą mieć konsekwencje, więc uważaj, aby nie dać się złapać.

W dodatku pojawi się też możliwość stworzenia nastoletniej sypialni, a także projektowania modnych stylizacji, które nastoletni Simowie będą mogli sprzedawać i zarabiać dzięki temu pieniądze.

Kiedy pojawi się najnowszy dodatek?

Premierę The Sims 4 Licealne lata zapowiedziano na 28 lipca. Dodatek pojawi się na Origin (PC/Mac), Steamie oraz konsolach: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5.

Zainteresował was nowy dodatek? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, ea.com, zdjęcie główne: ea.com