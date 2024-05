Ważą się losy TikToka. Platforma powołuje się na Pierwszą Poprawkę

W świecie mediów społecznościowych rozgorzała nowa bitwa prawna - TikTok, należący do chińskiej firmy ByteDance, złożył pozew przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych.

Ustawa, która może skutkować sprzedażą lub zakazem TikToka w USA, jeśli chińska firma ByteDance nie sprzeda platformy firmie niepowiązanej z Komunistyczną Partią Chin, została przegłosowana w Izbie Reprezentantów. TikTok, który przyciąga miesięcznie miliony użytkowników, stanął w obliczu oskarżeń o inwigilację i już wcześniej został ukarany w Europie. Przedstawiciele TikToka ostrzegają, że ustawa zagrozi wolności słowa i zaszkodzi milionom firm oraz twórcom w USA.

TikTok kontra rząd USA: Walka o wolność słowa

TikTok próbuje zablokować nowe prawo, które zmusiłoby jej właścicieli do sprzedaży aplikacji w ciągu roku lub stawiło czoła zakazowi działalności na terenie USA. Jak informuje Tech Crunch, TikTok argumentuje, że ustawa ta narusza konstytucyjne zobowiązania kraju do ochrony wolności słowa oraz indywidualnych praw obywateli.

Proces w obronie dostępu do społeczności

Pozew TikToka, złożony we wtorek 7 maja, prezentuje argumentację opartą na tezie, iż Kongres Stanów Zjednoczonych bezprecedensowo stara się zamknąć dostęp do "unikatowej społeczności online" liczącej ponad 1 miliard osób na świecie. "To narusza konstytucję", stanowi dokument. Problem narastał od momentu, gdy prezydent Biden podpisał ustawę umożliwiającą zakaz TikToka jako część szerszego pakietu pomocy dla Ukrainy i Izraela, nakładając tym samym na ByteDance ultimatum.

Spór o bezpieczeństwo narodowe

Centralnym punktem sporu jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Rząd Stanów Zjednoczonych od lat twierdzi, że związki TikToka z Chinami stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa krajowego, eksponując dane Amerykanów na działanie chińskiego rządu. TikTok zaprzecza tym zarzutom, podkreślając, że wydał już 2 miliardy dolarów na ochronę danych użytkowników w USA. Aplikacja krytykuje również proces legislacyjny, wskazując na brak dowodów popierających te twierdzenia, co według firmy świadczy o "spekulacjach, nie dowodach", jak wymaga tego Pierwsza Poprawka.

Platforma stoi również przed niemożliwym zadaniem sprzedaży w krótkim terminie 270 dni, na co nie zgadza się chiński rząd, który musiałby zaakceptować transfer algorytmów TikToka. Oznacza to, że zmiana właściciela przy obecnym stanie prawnym jest nierealna, a aplikacja może zostać zamknięta do stycznia 2025 roku, pozbawiając komunikacji 170 milionów Amerykanów korzystających z platformy.

Spór ten wypływa z rozgrywek politycznych i obaw związanych z mocą mediów społecznościowych w kształtowaniu opinii publicznej, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość wolności wirtualnej przestrzeni dialogu i ekspresji.

źródło: Tech Crunch