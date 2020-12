Status abonenta firmy telekomunikacyjnej to nie zawsze blaski, zapewne niektórzy z Was miewali z nimi ciężkie przeprawy. Zmiany w prawie telekomunikacyjnym mają zapewnić więcej przywilejów.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia 2020 roku

Podłożem jest tutaj Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), bo wprowadzane przepisy to pierwszy etap wdrożenia jej w Polsce. A mowa o przepisach istotnych i co najważniejsze prokonsumenckich. Często pod takim podniosłym zwrotem kryje się niewiele, ale tym razem faktycznie zanosi się na coś, co klienci mogą realnie odczuć podczas kontaktowania się z dostawcą usług, czy to jeśli chodzi o abonament na telefon komórkowy czy też dostęp do Internetu.

„Naszą intencją było jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumenckiej.” - minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zdalne wypowiedzenie umowy, to chyba najważniejsza nowość

Wydaje się, że najwięcej osób ucieszy się z opcji zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Brakowało jej jeszcze przed pandemią, bo to najzwyczajniej w świecie zdecydowanie wygodniejsze i szybsze.

Wystarczy odpowiedni e-mail, bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i wysyłania listem poleconym albo udawania się z nimi do punktu sprzedaży. Operator nie będzie mógł się później wykręcać, bo jednocześnie przepisy nakładają obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu stosownej wiadomości z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy, a także potwierdzenia jego przyjęcia.

Nowe prawo telekomunikacyjne - czego jeszcze oczekiwać?

Istotna wydaje się również zmiana dotycząca sposobu przedłużania umowy. Pojawił się obowiązek nakładany na operatora, zgodnie z którym będzie on musiał informować, iż aktualna umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Do tej pory takiego obowiązku nie miał, teraz abonent musi otrzymać stosowną informację nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Poza tym powinien poznać od razu informacje o sposobach rozwiązania umowy.

Akcentowana jest opcja określana jako monitorowanie zużycia usług. Ma ona na celu zapewnienie abonentom łatwej kontroli nad wysokością rachunku, jakiego mogą się spodziewać. Dostawcy usług muszą zagwarantować abonentom narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług i powiadamiać odpowiednimi komunikatami o wyczerpaniu danego pakietu. Ponownie pojawił się też wątek osób przenoszących numer telefonu do innej sieci. Przewidziano na to więcej czasu, nie może być krótszy niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.

„To oczekiwane i istotne udogodnienie. Zapewni abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru. Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.” - minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jak podobają Wam się nowe uprawnienia? Czekaliście na któreś z nich?

