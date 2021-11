Wi-Fi 7 pojawi się na targach CES 2022. Za sprawą firmy MediaTek doczekamy się prezentacji nowego standardu łączności bezprzewodowej – jeszcze szybszego niż dotychczasowy.

Wi-Fi 7 nadciąga. Będzie jeszcze szybsze

Aktualnie topowe standardy – Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 6E – są piekielnie szybkie. W niedalekiej przyszłości twoja sieć bezprzewodowa może jednak rozpędzić się jeszcze bardziej. Wygląda na to, że w związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami targami CES 2022 firma MediaTek planuje prezentację związaną z technologią Wi-Fi 7.

Co to jest Wi-Fi 7? Jakie korzyści przynosi?

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) to najnowszy standard łączności bezprzewodowej. Według słów wiceprezesa firmy MediaTek, Jamesa Chena, przy tej samej liczbie anten technologia ta będzie w stanie zaoferować nawet 2,4 raza większą przepustowość niż Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E – najszybsze spośród dostępnych obecnie rozwiązań tego typu.

Wi-Fi 7 będzie więc szybsze, ale to nie wyczerpuje jeszcze listy atutów. Nowy standard ma również zapewnić zdecydowanie mniejsze opóźnienia, co docenią przede wszystkim gracze uwielbiający dynamiczne, sieciowe produkcje. Dzięki technologii redukującej interferencję sygnału łączność powinna być w dodatku stabilna, nawet w środowisku wielu zachodzących na siebie sieci. – „Możemy wytłumić hałas twojego sąsiada” – dodał Chen.

Wi-Fi 7 nie zadebiutuje jutro. Pojutrze też nie

Choć MediaTek przymierza się do prezentacji, to nie należy spodziewać się szybkiego debiutu tej technologii. Wi-Fi 7 wciąż znajduje się na wczesnym etapie standardyzacji, w związku z czym premiera pierwszych kompatybilnych urządzeń w 2023 (albo nawet w 2024) roku jest tym, na co realnie można liczyć.

Wiadomo również, że nad rozwojem chipów Wi-Fi 7 pracują także konkurenci firmy MediaTek, tacy jak Qualcomm czy Broadcom. Nie wiadomo jednak, czy oni również pokażą coś z tej kategorii na targach CES 2022, które odbędą się już w styczniu.

