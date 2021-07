Są takie miejsca, gdzie oferta kablowych połączeń szerokopasmowych jest żadna, a LTE działa jak należy. Jeśli właśnie w takim miejscu mieszkasz, to dla ciebie powstał zestaw D-Link DWP-812KT.

D-Link ma sposób na szybsze LTE w domu

Wolne działanie Wi-Fi to jeden z najczęściej występujących problemów. Powodów może być wiele, a jednym z nich jest konieczność opierania się na LTE zamiast połączenia kablowego. Samo w sobie nie jest to takie złe, ale tradycyjne routery na kartę SIM czy też anteny wbudowane w smartfona (wykorzystywanego potem w roli hotspotu) niejednokrotnie po prostu nie dają rady. Rozwiązaniem ma być D-Link DWP-812KT.

Co kryje się pod tą nazwą? D-Link DWP-812KT to zestaw, na który składają się dwa elementy: router Wi-Fi oraz zewnętrzny modem LTE. Ten drugi umożliwia bezproblemowe przetwarzanie danych mobilnych, a dzięki ethernetowemu połączeniu z routerem możliwe jest dostarczanie tego Internetu bez większych strat kolejnym urządzeniom: smartfonom, komputerom, telewizorom i akcesoriom inteligentnego domu.

Zestaw LTE D-Link DWP-812KT. Jak to działa?

Wystarczy zainstalować kartę SIM w urządzeniu i nakierować moduł na najbliższą stację bazową. Taka zewnętrzna antena LTE jest w stanie zaoferować przepustowość do 300 Mb/s, a router Wi-Fi w standardzie AC (czyli Wi-Fi 5) – nawet do 1200 Mb/s (konkretnie to 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 876 Mb/s w paśmie 5 GHz). Oddaje też do dyspozycji 4 gigabitowe porty LAN.

Antena jest przystosowana do pracy na dworze i to w każdych warunkach, o czym świadczy klasa odporności IP67. Wygodna instalacja jej w optymalnym miejscu jest zaś możliwa między innymi dlatego, że przewód łączący ją z routerem może mieć nawet 100 metrów długości. Wspomnę jeszcze przy okazji, że bezpieczeństwo połączeń jest zapewniane przez szyfrowanie w standardzie WPA3.

Zobacz prezentację zestawu D-Link DWP-812KT

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zobacz wideoprezentację D-Link DWP-812KT, której jednym z elementów jest też test prędkości Internetu. Oto ten film:

Źródło: D-Link, informacja własna