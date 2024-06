Użytkownicy z USA niebawem dostaną cenną nowość w aplikacji do wysyłania wiadomości SMS. Nowość pozwoli usprawnić kontakt z ratownikami.

Aplikacja Google Messages to w wielu smartfonach z Androidem domyślny program do wysyłania i odbierania SMS-ów. Co jakiś czas pojawiają się tam bardziej lub mniej wartościowe dodatki. Chodzi między innymi o możliwość wysyłania ikon, czy korzystanie z RCS. Właśnie z tą ostatnią funkcją związana jest nowość, którą Google przygotowuje wspólnie z RapidSOS.

Wiadomości Google i RapidSOS - łatwiejsze wezwanie pomocy

Nowość, która powinna trafić do Wiadomości Google jeszcze zimą tego roku, może istotnie przyczynić się do ratowania życia. Wykorzystując Rich Communication System (wspomniany już system RCS) komunikacja na linii użytkownik-służby ratunkowe będzie bardziej efektywna i sprawna.

Wysyłając wiadomość z informacją o jakimś incydencie dostaniemy kilka przydatnych opcji dodatkowych. Chodzi między innymi o wyświetlenie, że ratownik aktualnie pisze do nas wiadomość. Będzie też możliwość błyskawicznego przesłania swojej bieżącej lokalizacji, czy informacji medycznych. Wiadomości RCS pozwolą też na załączanie wiadomości, czy filmów (bez dodatkowej opłaty związanej z transmisją danych). Wszystko to ma zapewnić skuteczną i błyskawiczną pomoc w sytuacjach alarmowych.

Kiedy Wiadomości Google dostaną nowe funkcje?

Niestety, początkowo nowość trafi wyłącznie do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Tam kontakt ze służbami - pod numerem 911 - będzie możliwy dzięki wykorzystaniu wiadomości RCS. Początkowo opcję taką dostanie około 35% centrów ratunkowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Funkcja wydaje się jednak niezwykle praktyczna. Możemy być więc niemal pewni, że prędzej, czy później trafi również do użytkowników z innych krajów. Polska jest w końcu dziś całkiem mocno “cyfrowa” i wiele spraw załatwimy bez konieczności osobistej wizyty, czy wykonywania telefonu. Być może pomoże to w szybkim udostępnieniu nowej formy kontaktu z ratownikami także w naszym kraju.