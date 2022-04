Do Polski dotarło już ponad 2,7 mln Ukraińców uciekających przed wojną. Aplikacje mobilne dla uchodźców wbrew pozorom nie są błahym tematem, mogą bowiem pomóc odnaleźć się w nowym miejscu.

Telefon pomocny na obczyźnie

Trwająca od 24 lutego wojna na Ukrainie raczej prędko się nie skończy. Każdego dnia docierają do nas nowe informacje na temat walk i ofiar, a granice przekraczają kolejni uchodźcy. Zdecydowana większość osób uciekających z tego zaatakowanego kraju decyduje się szukać schronienia właśnie w Polsce. Jak podaje Straż Graniczna, łącznie do naszego kraju dotarło już ponad 2,7 mln Ukraińców.

Niektórzy nie mieli nawet możliwości spakowania się, uciekali tylko z tym co akurat było pod ręką. Na przykład z telefonami, z którymi obecnie mało kto się rozstaje. I chociaż Polacy oraz samorządy robią wiele i udzielają wszelkiej możliwej pomocy, przebywającym na obczyźnie nie jest łatwo, zwłaszcza na początku. Mając smartfona dobrze wyposażyć go w aplikacje, które będą pomoce. A jest ich całkiem sporo. Co powinni zainstalować przybywający do Polski?

Aplikacje przydatne dla uchodźców z Ukrainy

Niektórzy zostaną u nas tylko na chwilę, bo mają plany ruszyć dalej na zachód. Część przybyłych planuje z kolei powrót na Ukrainę tak szybko jak tylko stanie się to możliwe, ale niektórzy zostaną na dłużej.

Wybrane przez nas aplikacje też mocno się pomiędzy sobą różnią. I nie chodzi o interfejs, jaki oferują, ale przede wszystkim o funkcjonalność. Niektóre skupiają się przede wszystkim na pomocy tu i teraz, dotarciu do lekarza czy znalezieniu noclegu na kilka dni. Są jednak i takie propozycje, które ułatwią przemieszczanie się po naszym kraju, komunikację czy nawet poszukiwanie pracy.

Aplikacje mobilne mogące przydać się Ukraińcom - lista do pobrania

RATOWNIK

RATOWNIK to aplikacja przygotowana przez Centrum Ratownictwa, która działa w Polsce już od dłuższego czasu. Początkowo przygotowano ją jednak wyłącznie z myślą o wzywaniu służb medycznych, prezentowaniu instrukcji z zakresu pierwszej pomocy oraz pokazywaniu lokalizacji AED [automatyczny defibrylator zewnętrzny - przyp. red.]. W wyniku napływu uchodźców podjęto decyzję o rozbudowie funkcjonalności.

I to w bardzo pożądanych kierunkach. Aplikacja została bowiem wzbogacona o opcję dodawania tzw. punktów specjalnych, które niosą różnego rodzaju pomóc uchodźcom. Mowa tutaj o punktach medycznych, ofertach i lokalizacji noclegów, punktach zbiórki darów, punktach dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby, tłumaczeniach, punktach wsparcia psychologicznego czy punktach rejestracyjnych. Każdy może je szybko odnaleźć, dodawanie przewidziano natomiast wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Aplikacja działa w dwóch językach, polskim oraz ukraińskim.

Jakdojade

Jedna z, a być może nawet najważniejsza aplikacja dla podróżujących komunikacją miejską. Przynajmniej w obsługiwanych tutaj, największych polskich miastach (ponad 40 na liście). Wedle statystyk publikowanych przez twórców, każdego miesiąca z Jakdojade korzysta ponad 4 mln osób. Na co mogą liczyć? Na rozkłady jazdy środków komunikacji miejskiej, dedykowaną im wyszukiwarkę połączeń, opcję kupowania biletów, a nawet funkcję RealTime pozwalającą na planowanie podróży i w czasie rzeczywistym (np. sprawdzanie położenia pojazdu na mapie).

Wraz z końcem marca Jakdojade dostało aktualizację wprowadzającą język ukraiński. Aplikacja prezentuje również stosowne powiadomienia o możliwości korzystania z darmowych przejazdów, jakie w wybranych miastach wprowadzono dla Ukraińców, a także listę oficjalnych zbiórek darów w miastach wojewódzkich.

moBILET

moBILET też jest propozycją dla podróżujących, w tym przypadku środkami komunikacji zbiorowej, takimi jak autobusy, tramwaje, metro czy kolej. Poza komunikacją miejską dotyczy również komunikacji dalekobieżnej.

Główna funkcjonalność? Jak sugeruje nazwa, aplikacja pozwala na kupowanie biletów elektronicznych na interesujące użytkownika trasy. moBILET działa już w ponad 100 miejscowościach, w niektórych oferuje dodatkowo coś dla kierowców, a mianowicie opłaty za parkowanie.

Tłumacz Google

Bezsprzecznie najbardziej rozpoznawalna propozycja z całego zestawienia. Nie jest znana wyłącznie u nas, Tłumacz Google cieszy się dużą popularnością w wielu miejscach na świecie. I chociaż ma konkurentów, dla wielu pozostaje najlepszym, a już z pewnością wystarczającym rozwiązaniem do szybkich tłumaczeń. A to może przydać się zawsze w obcym kraju. Szczególnie gdy wylądowało się w nim niespodziewanie, bez wcześniejszych przygotowań.

Tłumacz Google obsługuje ponad 100 języków, w tym interesujące nas w omawianym kontekście polski oraz ukraiński. Poza podstawową opcją polegającą na wpisywaniu tekstu można też skorzystać z rysowania, tłumaczenia z użyciem aparatu czy tłumaczenia mowy. Poza tym aplikacja oferuje Słownik, w którym da się zapisywać słowa i wyrażenia mogące przydać się jeszcze w przyszłości. Bardzo prosty interfejs i szybkie działanie to w takiej aplikacji niewątpliwe zalety, których Google odmawiać nie wypada.

Yanosik: antyradar i nawigacja

Wracamy do transportu, ale tym razem tego powszechnie uznawanego za najwygodniejszy. Poruszającym się samochodami może przydać się dobra nawigacja. Za takową uchodzi w Polsce przede wszystkim Yanosik. W zasadzie można mówić tutaj o praktycznym pakiecie, bo jest to nie tylko nawigacja, ale bardziej rozbudowana aplikacja oferująca także ostrzeganie przed utrudnieniami na drodze (np. wypadkami czy robotami drogowymi), fotoradarami i nieoznakowanymi radiowozami. To bardzo przydatne dodatki. Zwłaszcza w obliczu nowego taryfikatora mandatów, jaki od niedawana u nas obowiązuje.

Na początku marca ogłoszono, że wprowadzona zostanie tutaj kolejna funkcja, a mianowicie mapa pokazująca dostępność defibrylatorów AED.

Kwestię języka ukraińskiego w tym przypadku rozwiązano natomiast już dość dawno. Został on dodany z myślą o tamtejszych kierowcach zawodowych, którzy często znajdują zatrudnienie w naszych firmach. Teraz być może przyda się to szerszemu gronu.

Planujący pozostać w Polsce dłużej, być może nawet na lata, będą (a przynajmniej powinni) poszukiwać pracy. W sporej mierze pomogą tutaj poczta pantoflowa i kontakty osób przyjmujących uchodźców pod swój dach, ale warto zaprzyjaźnić się też z Pracuj.pl.

Spółka Grupa Pracuj działa od 2000 roku, a Pracuj.pl to jej najbardziej rozpoznawalny produkt - aplikacja, oczywiście zintegrowana z serwisem o tej samej nazwie. To jeden z największych polskich portali rekrutacyjnych z bazą ponad 80 tysięcy aktywnych pracodawców poszukujących nowych rąk do pracy.

Nie tylko z tego powodu cieszy się dobrymi opiniami, twórcy zadbali o sprawnie działającą wyszukiwarkę ofert (także z opcją geolokalizacji), możliwość sprawdzenia statusu rekrutacji, JobAlert (powiadomienie o nowych ofertach spełniających wybrane i zapisane wcześniej kryteria) czy stworzenia i zapisania CV w swoim profilu. Na portalu można znaleźć też pakiet porad zawodowych, ostatnio również w języku ukraińskim, czy informacje o pracodawcach wyrażających chęć zatrudniania właśnie osób przybyłych zza wschodniej granicy.

EmergencyEdu

Ignorantia iuris nocet. Jedna z tych łacińskich sentencji, którą lepiej znać, a nie usłyszeć o niej zbyt późno od prawnika. Nieznajomość prawa szkodzi, bo tak ją tłumaczymy, i należy odnosić to nie tylko do mieszkańców danego kraju, ale również do gości. O instalowanie EmergencyEdu prosi nawet dolnośląska Policja. Aplikację stworzono we współpracy z wrocławskimi studentami, jako bazę wiedzy dla studentów obcokrajowców, ale aktualnie jej zastosowanie może być znacznie szersze.

EmergencyEdu obsługuje kilka języków, w tym ukraiński, i działa nawet bez dostępu do Internetu. Wprawdzie część funkcjonalności pozostaje ograniczona do Dolnego Śląska (np. adresy placówek pomocowych), ale wszędzie mogą przydać się inne. Bo EmergencyEdu zawiera też ogólnokrajowe telefony alarmowe, prostego tłumacza z podstawowymi zwrotami czy zbiór przepisów prawnych i porad.

Praktyczne Aplikacje w obcym kraju. Co polecacie?

Trudno określać powyższe zestawienie mianem katalogu zamkniętego. Być może jesteście w stanie polecić coś od siebie, na bazie własnych doświadczeń lub już z racji kontaktu z uchodźcami? Sekcja komentarzy również może być pomocna, więc podrzucajcie swoje propozycje.