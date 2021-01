Być może niektórzy pamiętają, iż wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy to wspomniany wiceprezes firmy Samsung został aresztowany. Przedstawiono mu poważne zarzuty korupcyjne i dość szybko skazano na 5 lat pozbawienia wolności. Można było jednak spodziewać się odwołania od wyroku i dało ono wymierny efekt, bo już po roku Jay Y. Lee wyszedł na wolność (kara w zawieszeniu). W sierpniu 2019 roku koreański Sąd Najwyższy uchylił jednak tę decyzję i zarządził nowy proces. W jego efekcie, dziś wydano wyrok skazujący Jay Y. Lee na 2,5 roku pozbawienia wolności. W więzieniu będzie jednak krócej, bo zostanie zaliczony mu już wcześniej spędzony tam czas.

