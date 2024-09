Amerykanin nagrał wideo przy pomocy nowej kamery GoPro Hero 13 Black. Wskoczył na skuter wodny i okrążył Manhattan. Efekty zobaczysz na wideo.

Niedawno świat ujrzał najnowszą generację popularnej kamery sportowej. GoPro Hero 13 Black ma wiele ulepszeń względem poprzednika. Efekty najlepiej jest jednak zobaczyć samemu - na filmie. Zobaczmy, jak wygląda film nagrany podczas zabawy na skuterze wodnym w Nowym Jorku.

Przetestował GoPro Hero 13 Black w NYC

Możliwości nowej kamery sportowej GoPro Hero 13 Black są imponujące. Możemy choćby nagrywać w jakości 720p w zwolnionym tempie 400 kl./s. Mamy też opcję nagrywania w 10-bitowym HDR (HLG HDR Video) z szerokim zakresem zapisywanych kolorów. Dwukrotnie zwolnione tempo (60 kl./s) jest natomiast dostępne także w 4K. Nagrywając w ten sposób możemy natomiast liczyć na czas pracy dłuższy o 28% w stosunku do poprzednika. Bateria o nazwie Enduro została bowiem powiększona do 1900 mAh (o 10% więcej, niż poprzednio).

Producent poprawił stabilizację obrazu, jest też moduł GPS do geotagowania nagrań. Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 pozwoli natomiast aż o 40% szybciej przesyłać nagrania na urządzenia mobilne. GoPro Hero 13 Black ma też nowe, magnetyczne mocowanie z szybkozłączką. Możemy więc szybciej podłączać kamerę do różnych statywów i innych akcesoriów. Możemy też podłączyć do nowego GoPro obiektyw makro, z ultra-szerokim kątem, czy filtry ND. Sprzęt staje się więc coraz lepszy, coraz bardziej użyteczny.

Efekty pracy nowego GoPro Hero 13 Black możemy zobaczyć na nagraniu. Redaktor Tom’s Guide wykorzystał do tego ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 177 stopni. Wskoczył na skuter wodny i szalał na nim wokół nowojorskiego Manhattanu. Efekty robią wrażenie.

Cena GoPro Hero 13 Black w Polsce

Sprzęt możemy już zamawiać także w Polsce. Niestety, cena nie jest jednak niska. Nowy model kamery kosztuje 1999 złotych. Jeśli szukasz tańszej, wciąż bardzo dobrej kamery, poprzednia generacja (GoPro Hero 12 Black) kosztuje obecnie nawet kilkaset złotych mniej, niż "trzynastka".

Źródło: Tom’s Guide