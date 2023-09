GoPro HERO 12 Black - nowa wersja kultowej kamery sportowej dostępna od września 2023 roku. Co się zmieniło? Czy warto wymienić poprzedni model na GoPro 12?

Materiał sponsorowany przez GoPro

Niewielka zmiana w konstrukcji kamery

Od GoPro HERO 9 Black, amerykański producent przyzwyczaił nas do sprawdzonej konstrukcji, w której widzimy dwa ekrany – przedni podglądowy, tylny dotykowy, wymienną osłonę obiektywu i solidny, składany uchwyt montażowy umieszczony w dolnej części kamery. To co się zmieniło w nowym GoPro HERO 12 Black względem poprzednich modeli, poza numerem, to charakterystycznie niebieskie plamki na całym urządzeniu oraz przede wszystkim zmodyfikowany uchwyt montażowy. Teraz nowe GoPro 12 poza standardowym uchwytem posiada również otwór z gwintem statywowym 1/4", co umożliwia zamocowanie kamery bezpośrednio do standardowego statywu fotograficznego, bez konieczności korzystania z dodatkowych adapterów.

Jakość filmów i zdjęć

Nowe GoPro HERO 12 Black w tym roku nie wnosi żadnych nowych rozdzielczości, czy też ilości klatek na sekundę. Mamy tu dokładnie to samo co w HERO 11 – maksymalnie 5.3K 60FPS i zdjęcia w 27 MP. To co jednak uległo zmianie to tryb HDR w filmach (w 5.3K i 4K) i zdjęciach. Dzięki niemu kamera zauważalnie lepiej sobie poradzi w warunkach mocno kontrastowych, gdzie przykładowo dół materiału może być bardzo ciemny, a góra bardzo jasna. Tryb HDR ma za zadanie wyrównać ekspozycje na całym kadrze, co wpływa pozytywnie na jakość obrazu. Ponadto nowe GoPor 12 poza 8 i 10-bit obsługuje teraz logarytmiczną głębie kolorów, co z pewnością docenią bardziej wymagający użytkownicy, którzy po nagraniach zajmują się montażem i koloryzacją filmów.

Stabilizacja w GoPro HERO 12 Black

Jak co roku, nowe GoPro otrzymało kolejną odsłonę topowej stabilizacji cyfrowej – HyperSmooth 6.0. Stabilizacja obrazu HyperSmooth zdobyła nagrodę Emmy w 2021 roku za doskonałość w stabilizacji obrazu. Teraz w HERO12 Black wprowadzono jej szóstą generację, co zwiększa stabilizację bez dużej straty kadru. To oznacza płynne nagrania nawet podczas dynamicznych aktywności, jak jazda na rowerze, narty czy bieganie. To nowe ulepszenie eliminuje drgania i wstrząsy, tworząc profesjonalne nagrania.

Przesyłanie dźwięku za pomocą Bluetooth

Bluetooth w kamerzę HERO12 Black umożliwia bezprzewodowe połączenia z kompatybilnymi urządzeniami, co jest idealne dla vloggerów i twórców treści. Dzięki niemu można używać bezprzewodowych mikrofonów zewnętrznych, zapewniając wysoką jakość dźwięku w treściach wideo. Dodatkowo, łączność z bezprzewodowymi słuchawkami z mikrofonem umożliwia wygodne sterowanie kamerą i pewność, że polecenia zostały zrozumiane i wykonane nawet w hałaśliwych warunkach lub z dala od kamery.

Synchronizacja kodów czasowych

Zaawansowani użytkownicy, którzy posiadają więcej niż jedną kamerę GoPro HERO 12 Black, mogą zsynchronizować je do tego samego kodu czasowego, co znacznie ułatwia montaż materiałów nagranych z różnych kamer. Tę funkcję obsługują popularne programy do montażu wideo, takie jak Final Cut Pro, Adobe Premiere. Synchronizacja kamer do wspólnego kodu czasowego eliminuje potrzebę ręcznego dostosowywania czasów nagrania, co przyspiesza proces montażu i poprawia spójność narracji. To szczególnie przydatne w bardziej zaawansowanych produkcjach, gdzie korzysta się z wielu źródeł nagrania. Synchronizacja kodu czasowego ułatwia pracę nad projektem, przyspieszając i usprawniając proces postprodukcji.

Dłuższy czas pracy

Nowa kamera GoPro HERO 12 Black oferuje znacznie wydłużony czas nagrywania dzięki akumulatorowi Enduro o pojemności 1720 mAh oraz zoptymalizowanej pracy procesora. Przy jakości 5.3K60 czas pracy sięga nawet do 70 minut nieprzerwanego nagrywania, co jest dwukrotnie dłuższe niż w przypadku HERO11 Black. Dla jakości 5.3K30 czas nagrywania wynosi do 1,5 godziny, a dla 1080p30 – aż do 2,5 godziny. Ten osiągnięty wynik jest efektem zaawansowanych technologii zarządzania energią, które pozwalają użytkownikom skupić się na nagrywaniu zamiast martwić się o wydajność baterii. Warto podkreślić, że akumulator Enduro oferuje doskonałą wydajność nawet w niskich temperaturach, co czyni go idealnym wyborem w warunkach zimowych.

Podsumowanie

Mimo pozornego podobieństwa do poprzednich modeli, nowe GoPro HERO 12 Black wprowadza istotne innowacje. Zmiany konstrukcyjne są minimalne, aby zachować kompatybilność z akcesoriami z poprzednich modeli. Najważniejsze ulepszenia znajdują się wewnątrz kamery, takie jak lepsza stabilizacja, szerszy kąt widzenia (z nowym GoPro MAX Lens Mod 2.0), tryb HDR dla zdjęć i filmów, dłuższy czas pracy baterii oraz logarytmiczna głębia kolorów, co przekłada się na wyższą jakość nagrań i lepiej odwzorowane kolory. Warto wspomnieć również o cenie, ponieważ ta (jak na GoPro) jest całkiem przystępna. Dla porównania, GoPro HERO 11 Black w dniu premiery kosztowało 2600 zł. Nowe GoPro HERO 12 Black w dniu premiery kosztuje 2099 zł, co jest znaczną obniżką w stosunku do poprzednika. Jeśli są Państwo zainteresowani najnowszą kamerą GoPro oraz akcesoriami do niej, serdecznie zapraszamy do zakupów na stronie www.gohero.pl lub w sklepie stacjonarnym na warszawskim Bemowie – ul. Konarskiego 22/U2, 01-355 Warszawa.

Od 6 września sprzedaż będzie możliwa w formie preorderu, standardowa sprzedaż rusza zaś 13 września.

