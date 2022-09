Infinix NOTE 12 G96, Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G od dziś dostępne są na polskim rynku. Co i przede wszystkim za ile mają do zaoferowania?

Infinix z ambitnymi planami co do polskiego rynku

Infinix kilka tygodni temu rozpoczął sprzedaż swoich smartfonów w Polsce. Już wtedy nadarzyła się okazja do poznania tej marki, ale nie było zaskoczeniem, że sporą część dzisiejszej konferencji również poświęcono na jej bliższe przedstawienie. Poza najważniejszymi datami z historii poruszone zostało to, co dla większości osób będzie ważniejsze - kwestię związaną z działalnością na naszym rynku.

Na dzień dobry dostaliśmy bowiem kilka budżetowych modeli, ale to nie wszystko czym może pochwalić się Infinix. Poza tanimi modelami z serii Smart i Hot, chiński producent przygotowuje również urządzenia z linii Note oraz Zero (nazwa nieco przewrotna, bo to najbardziej zaawansowana linia).

Nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem smartfonów Infinix w sklepach, ponieważ zadbano o współpracę z kilkoma popularnymi, dużymi sieciami handlowymi. Trafiają tam właśnie prezentowane dziś Infinix NOTE 12 G96, Infinix NOTE 12 Pro oraz Infinix NOTE 12 Pro 5G i pora przejść właśnie do nich.

Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G na pierwszym planie

Nie ulega wątpliwości, że Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G to smartfony dla osób, które lubią (lub przynajmniej akceptują) większe smartfony. To modele wyposażone w wyświetlacze o przekątnych 6,7 cala. Dobrze wróży fakt, iż producent zdecydował się na panele AMOLED, niestety trzeba będzie pogodzić się ze standardową częstotliwością odświeżania. Baterie też są spore, liczą sobie 5000 mAh i obsługują ładowanie 33W.

Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G posiadają też po 8 GB RAM. Ten pierwszy napędza procesor MediaTek Helio G99 (6nm), podczas gdy w obudowie drugiego zamknięto układ MediaTek Dimensity 810 (6 nm). Zestawy aparatów (potrójnych) w tych modelach są niemal identyczne, główne moduły cechują się matrycami 108 Mpix. Pozostałe będą służyć do makro oraz rozmywania tła. Infinix NOTE 12 Pro 5G, jak sugeruje nazwa, posiada moduł do obsługi sieci 5G, w zamian trzeba będzie pogodzić się z mniejszą ilością pamięci RAM (128 GB względem 256 GB w Infinix NOTE 12 Pro).

Jest jeszcze Infinix NOTE 12 G96

Mniej uwagi poświęcono modelowi Infinix NOTE 12 G96. Jest on pozycjonowany najniżej, aczkolwiek i w jego przypadku nie należy nastawiać się na wiele różnic. Sprowadzają się one do procesora MediaTek Helio G96 (12 nm) i okrojonego aparatu (50 Mpix). W tym modelu znalazło się 128 GB pamięci wewnętrznej.

Ceny smartfonów Infinix NOTE 12 w Polsce

Wszystkie nowe modele Infinix debiutują w sprzedaży już dziś. Ceny prezentują się następująco:

Infinix NOTE 12 G96 - 1199 złotych

Infinix NOTE 12 Pro - 1399 złotych

Infinix NOTE 12 Pro 5G - 1399 złotych

W przypadku Infinix NOTE 12 Pro przygotowano promocję. Do 29 września do godziny 19:00 jest on dostępny za 1199 złotych.

Źródło: Infinix, foto: Karol Żebruń