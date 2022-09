Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G to smartfony z dużymi ekranami AMOLED i aparatami 108 Mpix. Taką wizytówkę przedstawia producent, ale co jeszcze mają do zaoferowania?

NOTE 12 Pro i NOTE 12 Pro 5G kolejnymi nowościami od Infinix

O pojawieniu się na polskim rynku smarfonów marki Infinix pisaliśmy nie dalej jak kilkanaście dni temu. Dość mocno akcentując, że na dzień dobry zaoferowano nam wyłącznie budżetowe propozycje, ale jednocześnie przytaczając obietnice producenta, że w kolejnych tygodniach można będzie liczyć również na nieco bardziej zaawansowane propozycje.

I właśnie ogłoszono, że będą nimi modele NOTE 12 Pro i NOTE 12 Pro 5G. Tutaj producent będzie miał się już czym pochwalić. Na pierwszy plan wysuwa duże, 6,7-calowe wyświetlacze wykonane w technologii AMOLED i aparaty fotograficzne 108 Mpix (oczywiście mowa o głównych obiektywach). Poza tym do cech wspólnych tych propozycji trzeba dopisać system Android 12 z autorską nakładką, głośniki stereo, a także baterie 5000 mAh z ładowaniem 33W.

W specyfikacjach znajdziemy też różnice. Dodatkowo, co może nieco zaskakiwać, chociaż smartfony należą do tej samej serii to odbiegają od siebie zauważalnie w kwestii designu. Postawiono na zupełnie inne sposoby osadzenia tylnego aparatu fotograficznego.

Czym różnią się nowe smartfony Infinix?

NOTE 12 Pro został wyposażony w procesor Helio G99 wykonany w 6nm procesie technologicznym, a także całkiem spore zasoby pamięci, bo 8 GB RAM oraz 256 GB przestrzeni na dane i to z opcją rozbudowy o kartę microSD. Aparat składa się z wspomnianego już obiektywu głównego 108 Mpix, f/1.75 oraz dwóch dodatkowych, znacznie mniej obiecujących (najprawdopodobniej 2 Mpix i QVGA).

W przypadku modelu NOTE PRO 12 5G kupujący zyskają przede wszystkim dostęp do modułu 5G. Obudowa skrywa tu także procesor MediaTek Dimensity 810 (6 nm), 8 GB RAM, ale też nieco mniej pamięci wewnętrznej (128 GB + czytnik microSD). Możliwości fotograficzne będą tutaj bardzo zbliżone, a może nawet identyczne (konfiguracja 108 Mpix, f/1.75 i najprawdopodobniej 2 Mpix + 2 Mpix). Z oficjalnych opisów nie wynika, aby NOTE PRO 12 5G oferował moduł NFC, co jest zaskakujące, a jeśli się potwierdzi dla niektórych będzie też rozczarowujące.

Kiedy premiera Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G?

Nie możemy jeszcze pokusić się o chociażby wstępną sugestię co do zasadności zakupu tych modeli. Powód jest bardzo prosty, nie poznaliśmy cen. Zmieni się to jednak już wkrótce.

26 września o godzinie 18.00 odbędzie się transmisja na żywo, podczas której producent będzie bliżej przedstawiał Infinix NOTE 12 Pro i Infinix NOTE 12 Pro 5G. Zainteresowani będą mogli śledzić ją na kanałach Infinix Polska w serwisach Facebook, Twitter oraz YouTube.

Źródło: Infinix