To jeszcze nie koniec naszej przygody w Minecraft Dungeons. Twórcy z ekipy Mojang mają poważne plany związane z rozwojem tego hack’n’slasha w świecie z klocków.

Spodziewaliśmy się, że Minecraft Dungeons będzie dobre, ale ostateczny efekt przypadł nam do gustu nawet bardziej niż myśleliśmy. Wśród niewielu minusów, jakich się dopatrzyliśmy, największym bez wątpienia jest długość kampanii fabularnej. Dobra wiadomość jest taka, że to jeszcze nie koniec, bo w drodze są dodatki, dzięki którym hack’n’slashowa zabawa w świecie z klocków jeszcze długo nie dobiegnie końca.

Minecraft Dungeons: Jungle Awakens i Creeping Winter to pierwsze DLC do gry

W niedalekiej przyszłości doczekamy się co najmniej dwóch rozszerzeń DLC. Pierwsze z nich – Jungle Awakens – zabierze nas do dżungli, postawi przed nami 3 misje do wykonania i wprowadzi do świata gry nowe przedmioty, typy broni i artefakty, a także wrogów charakterystycznych dla tej nowej lokalizacji. Premiera dodatku planowana jest na lipiec.

We wrześniu natomiast zadebiutować ma drugie rozszerzenie: Creeping Winter. Niestety w tym przypadku nie są znane żadne szczegóły, choć najpewniej będziemy toczyć pojedynki w śnieżnej scenerii.

Więcej klocków – za kasę i za darmo. Są plany rozwoju Minecraft Dungeons

Obydwa rozszerzenia będą płatne, ale jeśli kupiliście grę Minecraft Dungeons w edycji Hero, to otrzymacie je bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Już teraz wiemy też, że w planach są darmowe aktualizacje, mające wprowadzić nowe elementy oraz istotną funkcją, jaką jest cross-play, czyli możliwość wspólnej zabawy na różnych urządzeniach. Ten klockowy hack’n’slash – przypomnijmy – trafił na pecety oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: Minecraft

