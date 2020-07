Czekacie na powrót serialu Wiedźmin? 2. sezon już się robi! Za niespełna miesiąc aktorzy wrócą na plan, a oprócz nich pełne ręce roboty będą mieć także specjaliści od postprodukcji. Wśród nich znajdują się eksperci od efektów specjalnych – i to, jak się okazuje, nie byle jacy.

Wiedźmin – 2. sezon pomogą opracować najlepsi specjaliści od efektów w branży

Drugi sezon Wiedźmina ma wyglądać jeszcze lepiej niż jego poprzednik. Do ekipy tworzącej serial dołączyły bowiem studia ILM – Industrial Light & Magic oraz The Third Floor.

ILM to założone przez George’a Lucasa i mające 45-letnią historię studio, odpowiedzialne za jedne z najlepszych efektów specjalnych w filmach i serialach. Dość powiedzieć, że owoce ich prac zostały nagrodzone Oscarami aż 16 razy. Ostatnio mogliśmy podziwiać efekty w Avengers: Koniec gry, Aladynie i The Mandalorian, a wcześniej także w Gwiezdnych wojnach, Piratach z Karaibów czy Parku Jurajskim.

The Third Floor natomiast jest studiem odpowiedzialnym za planowanie, wizualizację i konceptualizację scen. Jego dorobek zamykają takie produkcje jak Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, Mowgli: Legenda dżungli i Spider-Man: Daleko od domu.

Niezmiennie towarzyszyć będą im także studia Cinesite, One of Us, Clear Angle oraz rodzime PlatigeImage (zobacz jak Wiedźmin od Netflix wyglądał przed i po dodaniu efektów przygotowanych przez Polaków).

Co jeszcze czeka nas w drugim sezonie Wiedźmina i kiedy odbędzie się jego premiera?

Oprócz ładniejszych efektów specjalnych drugi sezon Wiedźmina ma być także nieco mniej chaotyczny – nadal będą zdarzać się „flashbacki”, ale oś czasu ma być bardziej uporządkowana.

Niestety na razie nie wiemy, kiedy będzie nam dane obejrzeć drugi sezon serialu Wiedźmin. Spodziewamy się jednak jego premiery w przyszłym roku.

Źródło: Redanian Intelligence, CBR, The Witcher na Twitterze, informacja własna

