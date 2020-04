Filmy / seriale / VOD Tak wyglądał Wiedźmin od Netflix przed i po tym, jak wzięło za niego polskie PlatigeImage z dnia 09-04-2020

Choć to fantastyka, w serialu Wiedźmin postawiono na realizm. Każdy, kto go widział, wie jednak doskonale, że nie oznaczało to braku efektów specjalnych. O to, by wyglądały jak należy, zadbało polskie studio PlatigeImage, które teraz postanowiło zaprosić nas za kulisy.