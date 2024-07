Wiedźmin 3 i system reputacji. Powstał ambitny mod

Powstała ciekawa modyfikacja do Wiedźmina 3, która wprowadza do gry system reputacji. Gracze będą dodatkowo nagradzani lub karani za swoje decyzje.

Otrzymujemy kolejny dowód na to, że Wiedźmin 3 ciągle “żyje”. Dziewięcioletnia gra nadal otrzymuje nową zawartość - głównie za sprawą fanowskich modyfikacji. Tych, jak pokazują ostatnie tygodnie, nie brakuje. Oto mod wprowadzający system reputacji do Wiedźmina 3.

Mod do Wiedźmina 3 - jak działa system reputacji?

Mod Reputation System autorstwa FreakVip jest już dostępny w serwisie Nexus Mods. Oferuje on pięć poziomów reputacji w 100-punktowej skali:

Hated (Znienawidzony): 0-15

Disliked (Nielubiany): 15-40

Neutral (Neutralny): 40-60

Liked (Lubiany): 60-80

Respected (Szanowany): 80-100

Rozgrywkę rozpoczynamy z neutralną reputacją (50 pkt). Twórca podaje, że mechanika działa w pięciu regionach, a są to:

Temeria (Biały Sad i Velen)

Nilfgaard (Wizima i obóz wojskowy)

Redania (Novigrad, oxenford i wszystkie inne regiony przecinające rzekę Pontar)

Skellige (wszystkie wyspy Skellige)

Toussaint.

Reputacja wpłynie na ceny u sprzedawców, zarówno jeśli chodzi o kupno, jak i sprzedaż przedmiotów. A powszechnie wiadomo, że "wiedźminy nie pogardzą cesarskim złotem". Wobec taki w jaki sposób zdobywa się (lub traci) punkty? Na przykład wypełnianie wiedźmińskich zleceń na potwory sprawi, że zyskamy w oczach ludu. Istotne będą również decyzje w zadaniach głównych i pobocznych. Z kolei kradzież oraz atakowanie strażników sprawi, że gracz straci cenne punkty.

Inne ciekawe modyfikacje

Inną ciekawą modyfikacją jest ta, która wprowadza edytor postaci do Wiedźmina 3. Jeśli chodzi o inne gry studia CD Projekt Red, to nie sposób pominąć powstającej modyfikacji do Cyberpunk 2077, która wprowadza tryb wieloosobowy.

Źródło: Nexus Mods